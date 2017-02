Cosa mi metto stasera? La risposta la dà Google

La casa di Mountain View al lavoro con il marchio online Ivyrevel per realizzare un’app che consigli e disegni l’abito adatto per ogni occasione

Un giorno le donne non avranno più dubbi su cosa indossare per andare al lavoro, uscire a cena o per una passeggiata in centro il sabato pomeriggio. Google sta lavorando a un’applicazione per consigliare il vestito più adatto a ogni circostanza. Un progetto che la casa di Mountain View sta realizzando con il marchio svedese Ivyrevel.

Ivyrevel è un marchio femminile che esiste soltanto online ed è finanziato dalla ben più nota H&M, oltre che da Paypal. La particolarità di questo marchio è l’utilizzo di un algoritmo per intercettare i gusti e le tendenze delle sue clienti ed offrire i prodotti più vicini alle loro preferenze del momento. Un meccanismo che con la collaborazione di Google potrebbe perfezionarsi ancora.

Il colosso californiano infatti punta a utilizzare, anche nel campo della moda, le nuove Awareness API. Si tratta di un sistema in grado di collezionare e mettere insieme tutta una serie di dati raccolti attraverso lo smartphone, luogo in cui ci si trova, ora, attività, spostamenti e meteo: tutte informazioni che Ivyrevel utilizza per offrire alla persona l’abito più adatto in ogni occasione.

Un vestito prima disegnato virtualmente ma che poi diventerà anche acquistabile online tramite l’applicazione. Questa al momento è ancora in fase di test, ma entro la fine dell’anno Ivyrevel punta a mettere l’app a disposizione di tutte le donne. Sempre che desiderino condividere con l’azienda queste informazioni sul loro stile di vita.

di Enrico Forzinetti, La Stampa