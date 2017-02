Chessidice in viale dell’Editoria

Playboy riporta il nudo in copertina. Il magazine aveva rinunciato alle immagini di nudo dallo scorso marzo ma il 25enne direttore creativo Cooper Hefner, figlio del fondatore Hugh, ha comunicato via Twitter: «Ci riappropriamo della nostra identità». Già dalla copertina di marzo-aprile ci saranno infatti la playmate in copertina e il titolo #NakedIsNormal. La tiratura 2016 si è attestata sulle 700 mila copie.

RCasa&Design al restyling. Il primo numero 2017 del nuovo RCasa&Design sarà in edicola domani all’interno di Repubblica. Il mensile ha rinnovato la grafica, per esempio con una titolazione più leggera, e i contenuti ora più focalizzati sul fattore umano sia dal punto di vista di chi crea progetti sia da quello dell’utente.

Corsera, la Lettura premia Safran Foer. Oggi a Milano lo scrittore Jonathan Safran Foer viene insignito col primo premio della Classifica di qualità 2016, attribuito al suo libro Eccomi da la Lettura, supplemento domenicale del Corsera. I suoi romanzi sono editi in Italia da Guanda.

Vogue Italia, Bianco nuovo brand creative director. Giovanni Bianco curerà la nuova veste grafica del magazine e supervisionerà la produzione dei contenuti moda, riportando direttamente al neodirettore Emanuele Farneti. Bianco continuerà a gestire la sua agenzia creativa GB65.

Lavazza torna al Mia Photo Fair. La settima edizione del Mia Photo Fair, in calendario a Milano dal 10 al 13 marzo, ospiterà le immagini di Denis Rouvre al Caffè Artistico Lavazza e il progetto «We are what we live», realizzato dal fotografo francese per il Calendario Lavazza 2017.

SoloCase, nuovo corso. Il magazine cartaceo sul mercato immobiliare di Roma è tornato in edicola con una veste grafica e contenuti nuovi. Il quindicinale edito da Edizioni multimediali italiane (ma con distribuzione settimanale) sarà presente anche presso agenzie immobiliari, centri commerciali e negozi.

