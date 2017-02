Amazon si lancia nelle videoconferenze

Con Chime, software per la comunicazione dedicato alle aziende

Amazon si lancia anche nel settore delle videoconferenze e lancia Chime, software per le aziende che sfida colossi come Microsoft e Cisco. La novità arriva da Amazon Web Services, la divisione della compagnia di Seattle specializzata nei servizi online basati sul ‘cloud’.

Chime, spiega la società in una nota, è una piattaforma per videoconferenze e per la comunicazione integrata rivolta alle imprese: permette di fare e ricevere telefonate sfruttando la rete internet, di scambiare video messaggi, di organizzare dei veri e propri meeting “virtuali”. Il software è disponibile per dispositivi Windows, MacOS, iOS e Android. È prevista anche una versione gratuita con una disponibilità più ristretta delle funzioni.

La mossa non solo prova a intaccare la posizione consolidata di servizi consumer come Skype di Microsoft o Hangouts di Google, ma anche piattaforme più avanzate come quelle offerte da Cisco.

ANSA