Il pronostico Uefa: il Real Madrid non vincerà la Champions

Quest’anno sarà il Barcellona ad alzare la Coppa a Cardiff. Almeno secondo uno studio dell’Uefa che nella scorsa stagione ha azzeccato la vittoria delle merengues

La Uefa ha fatto il suo pronostico: la Champions la vincerà il Barcellona. Il verdetto, riportato dal sito di Marca, è arrivato dopo uno studio che ha tenuto conto delle statistiche degli ultimi anni. Con le stesse modalità, l’Uefa l’anno scorso aveva pronosticato la vittoria del Real Madrid, che poi ha effettivamente alzato la coppa a San Siro, dopo la finale vinta contro l’Atletico Madrid.

ECCO TUTTI I CRITERI:

PRIMI NELLA FASE A GRUPPI – Nelle ultime undici edizioni, dieci volte ha vinto la Champions una squadra che aveva chiuso i gironi al primo posto. L’unica eccezione è rappresentata dall’Inter del triplete, che nel 2010 si qualificò come seconda con la vittoria all’ultima giornata contro il Rubin Kazan.

MIGLIOR DIFESA – Nessuna squadra ha mai alzato il trofeo dopo aver incassato più di otto gol nella fase a gironi. In questa edizioni hanno superato quella cifra Borussia Dortmund, Benfica, Manchester City e Real Madrid.

OUTSIDER – Da quando la Champions ha cambiato il suo formato nessun club che ha superato la fase a gironi per la prima volta nella sua storia ha poi vinto la Champions. Il Leicester ha pochissime possibilità. Il Villarreal nel 2006 è la squadra ad esserci andata più vicina, venendo eliminata in semifinale dall’Arsenal.

IL PESO DELLA STORIA – Nelle ultime 19 stagioni c’è stata solo una squadra capace di vincere la sua prima Champions: il Chelsea nel 2012. Per il resto ha sempre vinto una squadra che già ne aveva una in bacheca.

il Corriere dello Sport