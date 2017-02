Peugeot in trattative con Gm per una fusione con Opel

General Motors e Psa Peugeot sono in trattative per una fusione tra il gruppo francese e la Opel, filiale europea di Gm. La notizia, anticipata dall’agenzia Reuters (che cita «due fonti a conoscenza dell’operazione») è stata confermata dalla casa automobilistica francese con un comunicato: Psa conferma che «sta valutando con Gm una serie di iniziative strategiche – con l’obiettivo di aumentare la redditività e l’efficienza operativa – tra cui la possibilità di acquisire Opel». «A questo stadio dei negoziati – avverte Psa – non esiste alcuna certezza sulla conclusione di un eventuale accordo». Secondo la Reuters i negoziati potrebbero portare a un annuncio «a giorni». Alla Borsa di Parigi il titolo Psa guadagna il 5% a 18,8 euro.

I due gruppi collaborano già su vari progetti

General Motors e il gruppo Psa Peugeot (con i marchi Peugeot, Citroën e DS) condividono già la produzione di Suv e monovolume; un precedente tentativo di fusione si era arenato nel 2013, e la Gm aveva all’epoca venduto la quota in Psa; quest’ultima, in gravi difficoltà finanziarie, era stata salvata dall’intervento dello stato francese e del costruttore cinese Dong Feng, che hanno affiancato la famiglia Peugeot nell’azionariato (attualmente i tre soci forti controllano il 14% del capitale ciascuno). La stessa Psa ricorda nel suo comunicato che l’alleanza «copre tre progetti in Europa e genera sinergie consistenti per i due gruppi».

Un portavoce di Psa ha confermato che l’operazione sarebbe solo europea e non riguarderebbe le attività di General Motors fuori dal vecchio continente. Opel è rimasta in rosso anche nel 2016, mancando l’obiettivo del pareggio più volte rinviato; per Gm, cedere la casa tedesca significherebbe abbandonare la corsa al primato mondiale, in cui il gruppo di Detroit ha chiuso il 2016 al terzo posto dopo Volkswagen e Toyota. Psa raggiungerebbe con Opel una quota del 16,3% del mercato europeo, garantendosi una solida seconda posizione dopo il 24% circa del gruppo Volkswagen.

“Un’eventuale fusione tra Peugeot e Opel riaprirebbe le danze nel processo di consolidamento del settore auto e potrebbe spianare la strada alle nozze tra Fca e Gm”

Fca scatta in Borsa

Secondo una delle fonti citate da Reuters, Gm manterrebbe probabilmente una quota nell’azienda che nascerebbe dalla fusione. Un’eventuale matrimonio tra Peugeot e Opel riaprirebbe le danze nel processo di consolidamento del settore auto e cambierebbe le carte in tavola anche per il gruppo Fiat Chrysler, da tempo sostenitore della necessità di aggregazioni. Le avances di Sergio Marchionne alla General Motors sono state finora seccamente respinte, ma una Gm privata di Opel potrebbe rappresentare un partner ancora migliore per Fca: il gruppo italo-americano offrirebbe infatti a Gm, oltre al marchio Jeep e a quelli premium con Maserati e Alfa Romeo, anche una presenza in Europa quasi irrinunciabile per un gruppo che voglia giocare su scala globale. Il titolo Fca si è impennato alla notizia di Psa-Opel, e alle 13 guadagna in Piazza Affari il 2,6% a 10,65 euro.

Andrea Malan, il Sole 24 Ore