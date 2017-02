Mobile, +8% di utenti nel 2016

I dati Audiweb. Pc in calo lo scorso anno, ma per le news resta ancora il dispositivo preferito.

Dicembre: Stampa e Milano Finanza +5%, Giornale +1,6%

L’audience totale di Internet nel 2016 ha segnato un +1,7% nel giorno medio (22,1 milioni di persone) e un +0,6% nel mese (29 milioni). Tassi non sconvolgenti, da mercato semi-maturo. I dati medi dell’anno pubblicati dall’Audiweb certificano, però, il cambiamento di abitudini di navigazione, con un calo del pc (-11,2% nel giorno medio e -5% nel mese) e un incremento del mobile: +8,1% nel giorno e +15,3% nel mese. Gli utenti che tutti i giorni accedono a Internet da smartphone e tablet sono ormai quasi il doppio di quelli che vi accedono da pc, 19 milioni contro 10,7 milioni (ovviamente qui ci possono essere duplicazioni, di chi accede sia da un mezzo sia da un altro), mentre nel mese è ancora il pc che prevale anche se di poco: 25,3 milioni di utenti contro 24,1 milioni.

Chi beneficia di questo incremento dei navigatori da mobile? Vanno benissimo i siti delle aziende (+20,5% da smartphone e tablet), i siti di video e film (+14%), quelli di e-commerce (+11,6%). Anche la categoria news cresce, ma la variazione non ha niente a che vedere con i dati precedenti, perché gli utenti da mobile che leggono le notizie aumentano di un più contenuto 1,7%, mentre diminuiscono quelli da pc (-12,8%).

Insomma, i siti dedicati all’informazione soffrono del calo generalizzato degli utenti da pc, ma per contro non riescono ad approfittare appieno della crescita di quelli da mobile. La spiegazione può ritrovarsi in un altro dato: la categoria news è quella in cui il pc vince sempre in termini di tempo: il 61,4% del tempo online sui siti di questa categoria è generato su postazioni fisse. In altre parole, l’informazione flash va bene su mobile, ma per soffermarsi su un pezzo è sempre preferito il vecchio pc, nonostante le occasioni per utilizzarlo stiano calando a causa del cambiamento di abitudini. Attenzione poi a un’altra caratteristica della navigazione da mobile: l’88,8% del tempo è trascorso sulle app, e le app realmente usate sono pochissime, cosa che non favorisce le news.

Veniamo ora ai dati dei singoli siti di dicembre. Non è stato un mese particolarmente brillante, in generale per tutti i brand che compaiono nella tabella in pagina. Il confronto con il mese di novembre 2016 mostra infatti pochissimi segni positivi. Un risultato abbastanza normale: durante le feste si naviga di meno e non solo da pc (si va meno in ufficio) ma si anche da mobile.

Anche facendo un altro tipo di confronto, quello con lo stesso mese del 2015 per eliminare l’effetto della stagionalità, non si ottengono comunque risultati migliori e i segni meno fioccano. Semmai il raffronto anno su anno diventa quasi impossibile perché in 12 mesi i brand che hanno cambiato il proprio perimetro (per acquisizioni, cessioni, riorganizzazioni di siti interne a un editore) sono moltissimi. Tanto per citare qualche esempio, sarebbe impossibile pubblicare la variazione dei siti della Rai, di Mediaset, di Sky, dell’Espresso, Donna Moderna. Ecco perché in queste pagine si dà preferenza a un confronto dei dati con quelli del mese precedente.

Detto questo, fra i siti di informazione e della carta stampata nella confronto dicembre-novembre 2016 crescono Stampa +5,3%, Giornale +1,6%, Dagospia +2,2%, Milano Finanza +4,8%, Oggi +16,8%, Unione Sarda +6,7% e due riviste specializzate come Cucchiaio d’argento +43,7% e La Cucina Italiana +33,5%.

Il Fatto è stabile e per il resto si trovano solo segni negativi, per quanto riguarda le testate nazionali: Repubblica -1,2% (ma rispetto a dicembre 2015 la crescita sarebbe stata del 12,5%), Corriere della Sera con il suo paywall a -9,9%, Tgcom24 -20,7% (ma stabile rispetto a un anno prima), Gazzetta dello Sport -18,8%, Sole 24 Ore -10,6%, Messaggero -3,3%, Quotidiano.net -25,4%, Libero -6,7%. Nessuna variazione per i quotidiani locali del gruppo Espresso, perché a dicembre è uscita dal perimetro La Nuova Sardegna, ora rilevata separatamente e presente nella tabella in pagina.

di Andrea Secchi, ItaliaOggi