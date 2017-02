Elon Musk, in futuro diventeremo cyborg

L’imprenditore, fusione tra intelligenza biologica e artificiale

Gli uomini si dovranno fondere con le macchine, diventando una sorta di cyborg, per non diventare irrilevanti nell’epoca dell’intelligenza artificiale. La visione futuristica arriva da Elon Musk. Il creatore di Tesla e Space X, intervenendo a un summit a Dubai, ha delineato una realtà in cui l’uomo sviluppa l’abilità di comunicare direttamente con le macchine, abilità necessaria per evitare di essere eclissato dall’intelligenza digitale.

“Col tempo credo che probabilmente vedremo una fusione più stretta tra intelligenza biologica e intelligenza artificiale”, ha detto Musk al World Government Summit dove ha anche lanciato Tesla negli Emirati arabi uniti, secondo quanto riferito dalla Cnbc.

Per l’imprenditore si tratta di una questione di “larghezza di banda, la velocità di connessione tra il tuo cervello e la versione digitale di te stesso”. Le macchine, ha osservato, comunicano alla velocità di “mille miliardi di bit al secondo”, mentre l’uomo, il cui principale metodo di comunicazione adesso è digitare sulla tastiera di uno smartphone, va a circa 10 bit al secondo.

(ANSA).