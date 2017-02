Chessidice in viale dell’editoria

Mediaset, titolo al rialzo dell’1,97% in Borsa. Il titolo del Biscione ha chiuso ieri la giornata in Piazza Affari su dell’1,97% a 3,932 euro, in seguito alle dichiarazioni rilasciate nel weekend da Silvio Berlusconi. L’ex premier ha definito «assolutamente incedibile» la media company di Cologno Monzese, al centro di uno scontro con la francese Vivendi.

Corriere della Sera, oggi debutta Gramellini. Massimo Gramellini (ex La Stampa) pubblica oggi il primo numero della sua nuova rubrica Il caffè, sulla prima pagina del Corsera. Ieri, al suo arrivo nella redazione di via Solferino, Gramellini ha dichiarato: «Non so se sarà un qualcosa d’amore», visto che oggi è San Valentino. «Mi piacerebbe iniziare con qualcosa da ridere, ma deve essere l’attualità» perché «le rubriche di prima pagina devono essere fresche. Come con gli ingredienti in cucina».

Italiaonline, Chiapponi alla direzione della divisione large account. Italiaonline ha scelto Andrea Chiapponi come nuovo direttore della business unit large account. In precedenza, Chiapponi è stato managing director del gruppo Noemalife e dal 2007 al 2011 manager del gruppo 24 Ore, dove è stato il responsabile di System 24, la concessionaria pubblicitaria del gruppo confindustriale.

Radio Italia, radio ufficiale della Postemobile final eight di Coppa Italia di Basket. Da giovedì prossimo a domenica, a Rimini, si sfideranno otto delle principali squadre italiane. All’evento organizzato da Lega Basket e Fiera di Rimini Radio Italia sarà presente con il dj Stefano Fisico.

Gruppo Universo lancia Ci piace cucinare! Debutta nelle edicole al prezzo di lancio di 50 centesimi Ci piace cucinare!, il nuovo settimanale del gruppo Universo diretto da Massimiliano De Feo. I primi quattro numeri avranno una tiratura di 1,2 milioni di copie. La campagna promozionale, prodotta internamente, sarà sulle reti nazionali, radio e riviste del gruppo.

ItaliaOggi