DA SABATO 18 FEBBRAIO IN TUTTE LE EDICOLE ARRIVA MELAVERDE MAGAZINE

La “versione cartacea”del domenicale di Canale 5 condotto da Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli

In contemporanea con la puntata 555 del programma ideato dall’agronomo Giacomo Tiraboschi, per collezionare le grandi eccellenze del nostro paese-Melaverde Magazine è edito da Fivestore – Media4Commerce S.p.A. in coedizione con Conti Editore di Roberto Amodei.

Un nuovo grande progetto sta per arrivare in edicola, Melaverde, programma televisivo di successo ideato da Giacomo Tiraboschi, diventa anche magazine mensile e dal 18 febbraio sarà in tutte le edicole italiane.

Un magazine di oltre 100 pagine, in edicola ogni mese ad un prezzo di 2,90 euro. Melaverde magazine è edito da Fivestore – Media4Commerce S.p.A. in coedizione con Conti Editore dell’editore Roberto Amodei.

Come il seguitissimo appuntamento della domenica mattina di Canale 5, il magazine parlerà dei prodotti di eccellenza del nostro territorio e la loro trasposizione sulla tavola con le ricette abbinate ad una parte di turismo enogastronomico.

Il magazine nasce quindi con la medesima linea editoriale del programma televisivo con in aggiunta tutta una sezione pratica di turismo e di ricette con i prodotti di eccellenza. Molto spazio viene quindi dato ai produttori, ma anche a cuochi, negozi, trattorie, ristoranti, boutique hotel e alberghi che fanno della tradizione e della qualità un punto di forza.

Il direttore responsabile di Melaverde Magazine è Andrea Delogu, vice direttore generale della direzione Informazione Mediaset, mentre la direzione editoriale della rivista è a cura di Andrea Brambilla, direttore editoriale operativo della Conti Editore.

L’impostazione del magazine Melaverde si basa sulla valorizzazione dei prodotti dell’eccellenza della nostra terra e mare. Partendo da questi prodotti ogni mese, il periodico andrà ad evidenziare le eccellenze con una costante attenzione e distribuzione delle scelte da Nord a Sud della penisola. Così strutturato il magazine rispetta la linea editoriale del programma e soddisfa anche le esigenze dei lettori. Questi ultimi sono persone con la passione della cucina e della buona tavola al punto che, nelle loro scelte, non si fermano sui semplici prodotti della grande distribuzione, ma vogliono “esplorare” alimenti particolari e di qualità, amano ricercarli e, stimolati dal magazine, studiano e praticano un turismo volto a scoprire le tradizioni e le unicità dei prodotti e della cucina italiana. Temi che portano ad un comune denominatore: la passione per la tavola e per i prodotti dell’eccellenza del territorio italiano.

Come per la trasmissione anche sul magazine Melaverde non potevano mancare i due volti che sono Melaverde, il giornalista Edoardo Raspelli e la conduttrice Ellen Hidding. “La mela è da sempre un frutto che da quando c’è la trasmissione Melaverde è anche un emblema di Terra, Territorio, Tradizione e Talento. – ha dichiarato Edoardo Raspelli – Terra è il suolo che coltiviamo, che calpestiamo e che qualche volta (troppo spesso) distruggiamo. Territorio è l’ambito geografico di quella data terra.

Tradizione sono usi, costumi, linguaggi, dialetti di quella data terra, di quel preciso territorio. Talento la capacità di gustare la propria terra, di amarla, di coccolarla, di rispettarla, coltivarla”.

Il piano media a supporto del lancio del magazine prevede un’importante campagna stampa e digital su siti in target, redazionali a ridosso dell’uscita in edicola sui quotidiani del gruppo Amodei, una campagna social strategica, la contaminazione del programma TV con spot e snipe e una campagna radiofonica.

Gli aspetti commerciali sono stati affidati a Sport Network, concessionaria guidata da Aldo Reali, che con questo mezzo accresce il proprio portafoglio mezzi e procede nel percorso di allargamento dei settori di riferimento.

La Conti Editore è nella storia dell’editoria italiana, la società fa parte del gruppo Corriere dello Sport-Stadio. Pubblica riviste periodiche nel campo dei più importanti sport: dal calcio con il GS GUERIN SPORTIVO, la più antica rivista italiana fondata nel 1912 e punto di riferimento di tutti i tifosi, alle auto con AUTOSPRINT, settimanale leader nel campo dell’informazione sulle corse, con AUTO mensile per gli appassionati delle quattro ruote e AM-MOTORI E STILI DI VITA magazine generalista a grande diffusione. Nel settore delle moto pubblica la rivista MOTOSPRINT, settimanale di spicco sulle corse agonistiche ed IN MOTO mensile specializzato sulla produzione e sul mototurismo.Dal 2014 la nostra Casa Editrice ha allargato il suo bacino di interesse a nuovi settori con un magazine di cucina, COTTO e MANGIATO, ricette facili e veloci ma di qualità, e SPORT & STYLE, il “dorso” mensile moda e lifestyle dei quotidiani Corriere dello Sport e Tuttosport.