Google vs Apple, i tagli al Play Store per competere sul mercato delle app

1.Il giro di vite di Google

Google potrebbe presto eliminare dal Play Store milioni di applicazioni che violano la sua User Data Policy. Il gigante di Mountain View sta contattando tutti gli sviluppatori le cui app prevedono l’accesso alla telecamera, al microfono, alla rubrica o ad altri dati sensibili degli utenti senza però fornire un’adeguata informativa sulla privacy. Gli sviluppatori potranno scegliere se dotare l’app di tale informativa o se eliminare le autorizzazioni sull’utilizzo di informazioni personali entro il 15 marzo. Dopodiché Google rimuoverà tutte le app che non rispettano i suoi standard o, in alternativa, ne limiterà la visibilità. Molte delle app che presumibilmente spariranno dal Google Play Store non sono (quasi) mai state aggiornate nel corso degli anni. In tal modo il colosso hi-tech renderà la vetrina delle applicazioni Android più ordinata e sicura, seguendo così la strada già presa dal rivale Apple.

2.Gli sviluppatori preferiscono l’Apple Store

Secondo dati di giugno 2016, il principale store di applicazioni (e il primo per numero di download) è quello di Google, con 2,2 milioni di app disponibili. Il gigante di Cupertino si ferma al secondo posto, con due milioni di app. Ma, in base all’ultimo rapporto della società di analisi App Annie, la piattaforma più redditizia per gli sviluppatori è l’App Store, che – soprattutto grazie agli utenti cinesi – paga di più rispetto al Google Play Store. In totale, i ricavi dalle app per i due store digitali nel 2016 superano i 35 miliardi di dollari (soprattutto grazie al gaming mobile), con una crescita del 40 per cento rispetto all’anno precedente – laddove le sole entrate dell’App Store sono cresciute di circa il doppio, con quasi la metà di tale aumento dovuta al mercato cinese. A quanto pare Google mira a imitare in qualche modo la rivale, puntando più sulla qualità che sulla quantità con lo scopo di aumentare le entrate nel mercato delle app.

3.Duello anche sull’hardware

Capitolo app a parte, gli incassi della casa madre di Google continuano a crescere. Alphabet ha chiuso l’ultimo trimestre del 2016 con 26 miliardi di dollari di entrate, in aumento del 22 per cento rispetto a un anno prima, soprattutto grazie a Google e alla pubblicità online. Anche le performance legate alla commercializzazione dei dispositivi – in primis gli smartphone della linea Pixel, lo smart speaker Google Home, il dongle Chromecast Ultra e il visore Daydream View per la realtà virtuale – sono state molto positive.

Sul fronte opposto, dopo il calo registrato lo scorso aprile Apple è tornata a far volare le vendite di iPhone: 78,3 milioni quelli acquistati nel primo trimestre fiscale del 2017, che ha registrato «i ricavi più alti di sempre» (parole dell’amministratore delegato Tim Cook), pari a 78,4 miliardi di dollari – grazie appunto alle vendite degli iPhone, dei Mac e degli Apple Watch.

4.Google sorpassa Apple per valore

Apple resta inoltre in cima alle graduatorie di capitalizzazione di Borsa. Ma Google mette a segno un sorpasso importante sul rivale: il colosso di Mountain View si è infatti aggiudicato il titolo di marchio dotato di maggior valore dell’economia mondiale. Nel 2017 Big G riconquista il primato dopo 5 anni di dominio di Cupertino e raggiunge la quotazione record di 101,8 miliardi di euro.

Andrea de Cesco, il Corriere della Sera