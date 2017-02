Google, assistente virtuale anche su smartwatch

Si aggiorna il sistema operativo, arriva Android Wear 2.0

Google Assistant, l’assistente virtuale di Big G, arriva anche sugli smartwatch equipaggiati con la versione di Android per dispositivi indossabili. La compagnia di Mountain View ha annunciato Android Wear 2.0, che sarà inizialmente disponibile su nuovi orologi “smart” prodotti da Lg in stretta collaborazione con Google, che saranno lanciati domani negli Usa.

L’aggiornamento di Android Wear era atteso da tempo. Tra le novità introdotte c’è l’esordio di Google Assistant, direttamente al polso. Chi indosserà gli smartwatch col nuovo software potrà chiedere all’assistente virtuale di Big G informazioni di vario tipo, dal meteo al ristorante per la cena, e ottenere indicazioni e suggerimenti. Per “interrogare” Assistant si premerà un pulsante sull’orologio oppure si userà il comando vocale “Ok Google”. Per ora le lingue supportate sono inglese e tedesco. Si potranno anche effettuare pagamenti con Android Pay con dispositivi che supportano la tecnologia Nfc (Near Field Communication).

Android Wear 2.0 aggiorna l’interfaccia, con nuove schermate principali da poter personalizzare ulteriormente, e rinnova Google Fit, l’app per il fitness. Se lo smartwatch ha connessione cellulare, si potranno fare chiamate e usare le app indipendentemente da dove si trova lo smartphone abbinato.

I primi orologi equipaggiati con Android Wear 2.0 sono i nuovi LG Watch Style e Watch Sport, in vendita negli Usa dal 10 febbraio e successivamente in altri 8 mercati (non in Italia).

Il sistema operativo aggiornato sarà poi disponibile nelle prossime settimane anche su altri smartwatch compatibili.

ANSA