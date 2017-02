Lotta all’evasione record, 19 miliardi incassati nel 2016. Pier Carlo Padoan: “Il Governo non strizza l’occhio agli evasori”

Nuovo record per la lotta all’evasione: nel 2016 l’Agenzia delle Entrate ha recuperato 19 miliardi. A rendere noto il dato è stato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi. Nel 2016, ha sottolineato Padoan, si è registrato “un gettito record” per le casse dell’erario che hanno registrato “oltre 450 miliardi secondo le prime stime, rispetto ai 436 miliardi del 2015 e ai 419 del 2014”.

Dei 19 miliardi recuperati, secondo quanto emerge dalle slide illustrate nel corso della conferenza, ben 13,7 arrivano da versamenti diretti mentre 4,8 miliardi sono il risultato della riscossione coattiva. Infine 500 milioni sono versamenti spontanei a seguito della promozione della compliance. Inoltre un’altra slide chiarisce che, sempre nel dettaglio che compone i 19 miliardi, 10,5 miliardi arrivano dall’attività di controllo e di cui 4,1 dalla voluntary disclosure. E 8 miliardi da attività di liquidazione.

Padoan: “Il Governo non strizza l’occhio agli evasori”

ll governo non strizza gli occhi agli evasori ma “ai contribuenti e alle imprese onesti”, ha affermato Padoan. “Mi fanno sorridere le affermazioni secondo le quali la lotta all’evasione fiscale non c’è o il governo strizza gli occhi agli evasori: sono affermazioni che offendono i tanti che lavorano onestamente. Il governo semmai strizza gli occhi ai contribuenti e alle imprese onesti”, ha sottolineato il ministro.

