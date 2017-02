Foibe, oggi il Giorno del ricordo

Si celebra oggi il Giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con commemorazioni in varie città d’Italia. A partire dalla Camera , con una seduta con l’intervento della presidente Laura Boldrini e dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La ricorrenza del 10 febbraio viene ricordata anche Campidoglio, con la deposizione da parte del sindaco Virginia Raggi di una corona d’alloro al Milite Ignoto. I segretari della Lega Nord e di Fdi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, saranno invece al sacrario di Basovizza a Trieste.

“Le cicatrici dei feroci crimini nella Seconda Guerra Mondiale – che nel dopoguerra si tradussero anche in una strage di italiani, e che si accompagnarono alle sofferenze di decine di migliaia di famiglie costrette ad abbandonare case e lavoro nella zona di Trieste, in Istria, a Fiume e nelle coste dalmate – costituiscono parte della nostra storia”. A sottolinearlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della celebrazione alla Camera.

“L’Europa della pace, della democrazia, della libertà, del rispetto delle identità culturali, è stata la grande risposta agli orrori del Novecento, dei quali le foibe – afferma ancora il Capo dello Stato – sono state una drammatica espressione”.

