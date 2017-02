Eit Digital e Italia Startup insieme per far crescere all’estero l’ecosistema italiano dell’innovazione

Italia Startup, l’associazione italiana delle startup e EIT Digital – organizzazione pan-europea all’avanguardia nella promozione dell’imprenditoria e della cultura digitale nell’Unione Europea – uniscono le forze, siglando un Memorandum di Collaborazione che rappresenta un importante passo avanti per l’ecosistema italiano dell’innovazione.

La prima porterà in dote le competenze e l’esperienza maturate in diversi anni di attività e una base associativa di oltre 2.000 iscritti; la seconda, un network di oltre 130 partner internazionali che comprende grandi aziende, piccole e medie imprese, startup Università e centri di ricerca.

Obiettivo: aiutare l’ecosistema italiano dell’innovazione a recitare un ruolo sempre più rilevante nel panorama internazionale, sia contribuendo a far accedere le imprese innovative italiane ai mercati europei, sia rendendo più appetibile il Bel Paese come meta per gli investitori, i talenti e le aziende tecnologiche provenienti dall’estero.

Fra le attività che verranno portate avanti congiuntamente a seguito della stipula del Memorandum merita citare:

•l’identificazione delle migliori “scale-up” (le startup con già una presenza significativa sul mercato) italiane per offrire loro supporto su misura per la crescita, utlizzando i servizi forniti dal Digital Accelerator di EIT

•incentivi e stimoli forniti a agli imprenditori di scale-up per l’internazionalizzazione in Europa e all’estero in generale

•la collaborazione volta a cogliere le migliori tendenze e opportunità per la creazione di ponti fra gli ecosistemi dell’innovazione italiano ed europeo.

L’intenzione di Italia Startup e EIT Digital, e la ragion d’essere del memorandum, è quella di sistematizzare e moltiplicare casi virtuosi di collaborazione, creando opportunità imprenditoriali vantaggiose in Italia e all’estero, sia per le imprese del Bel Paese, che per quelle internazionali. Le modalità operative della collaborazione, verrano concordate in specifici accordi fra le parti.

