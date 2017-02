Chessidice in viale dell’ Editoria

Mediaset-Vivendi, Nagel: meglio un’operazione amichevole. L’a.d. di Mediobanca ha detto che l’istituto di credito non si schiera ma eventuali operazioni di concentrazione vanno sempre condotte in maniera amichevole.

A Manzoni la raccolta nazionale de La Stampa. La concessionaria del gruppo Espresso da gennaio raccoglie la pubblicità nazionale della Stampa. E a proposito dell’aggregazione Espresso-Itedi, ieri il presidente Carlo De Benedetti, ha spiegato che «queste operazioni si fanno per cercare di rendere i gruppi più forti e non per renderli più deboli», a margine della cerimonia per i 150 anni de La Stampa. Ci sarà una «razionalizzazione» dei servizi che non hanno a che vedere con l’attività giornalistica: amministrazione, pubblicità e stampa.

Sole 24 Ore, esce Mario Platero. Il quotidiano di Confindustria ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto con Mario Platero, storica firma del Sole. Il giornalista, che lascerà il 1° marzo, continuerà a collaborare come editorialista e a condurre America 24 su Radio 24.

