Trump attacca Nordstrom perché cancella i prodotti di Ivanka. Ma il titolo guadagna

Wall Street ha spezzato l’incantesimo di Donald Trump. Il Presidente ha celebrato ieri in pompa magna alla Casa Bianca un investimento di Intel da 7 miliardi di dollari per aprire in Arizona una fabbrica – anzi la fabbrica dei semiconduttori più potenti al mondo – che dara’ lavoro a tremila persone. E nelle stesse ore ha twittato dure critiche contro la società di grandi magazzini Nordstrom, colpevole di aver cancellato la linea di prodotti della figlia Ivanka. Ma la reazione della Borsa, questa volta, è stata inversa rispetto al solito: Nordstrom ha guadagnato il 4% sull’aggressione del Presidente; Intel ha ristagnato nonostante i suoi panegirici. Se questo diventerà il new normal del “Trump trade” è presto per dirlo, ma dopo che gli attacchi del Presidente erano finora sempre costati alle aziende perdite azionarie qualcosa è cambiato.

Complici della risposta del mercato a Intel, va detto, sono state le successive precisazioni della stessa azienda sull’annuncio. L’investimento, in realtà, è men di ciò che appare: completa nel giro di tre o quattro anni un impianto già in costruzione, il Fab 42, tenuto a battesimo sotto la presidenza di Barack Obama e rimasto bloccato per condizioni sfavorevoli di mercato.

Ma l’erosione dell’entusiasmo per la personalissima politica industriale di Trump è stato aggravato da altre delusioni: il Wall Street Journal ha rivelato che gran parte delle multinazionali americane sta tuttora procedendo a spron battuto con piani di delocalizzazione in Messico e Asia nonostante le promesse contrarie della Casa Bianca. Gli esodi comprendono aziende entrate nei forum manifatturieri per promuovere il “made in Usa” quali Caterpillar e Nucor.

Tutto ciò è stato tuttavia ben poco a confronto con i guai e le polemiche di famiglia. Sia Melania che Ivanka Trump sono nella bufera per una commistione senza precedenti di business personali con l’attività della Casa Banca. La First Daughter, dopo che Nordstrom ha disdetto la sua linea di abbigliamento e accessori citando vendite deludenti, ha visto l’intervento in prima persona del padre, vale a dire del Presidente degli Stati Uniti. “Mia figlia Ivanka è stata trattata così ingiustamente da Nordstrom”, ha twittato Donald Trump. “È una gran persona, che mi spinge sempre a fare le cose giuste. Terribile!”. Una presa di posizione rincarata dal suo portavoce Sean Spicer, che ha accusato Nordstrom di aver respinto il marchio di Ivanka per vendetta contro le politiche di Trump.

Il tweet presidenziale è stato in realtà un po’ tardivo – per l’esattezza cinque giorni dopo la decisione dei grandi magazzini, che sono stati anche oggetto di una campagna di boicottaggio anti-Trump. Un ritardo non spiegato ma forse imputabile alle molte distrazioni che hanno costretto Trump a dedicarsi ad altri tweet: dalle accuse ai giudici che ostacolano il suo divieto ai rifugiati e agli immigrati di sette paesi islamici fino alle conferme di discussi ministri della sua amministrazione quali Betsy DeVos all’istruzione e Jeff Sessions alla Giustizia. Ancora ieri, presentendo il rischio di una sconfitta presso la Corte d’Appello che si pronuncerà entro venerdì sul blocco agli immigrati, Trump parlando all’associazione degli sceriffi ha definito “vergognosa” l’udienza sul suo ordine presidenziale. I magistrati hanno mostrato maggior scetticismo per la motivazione di sicurezza nazionale del governo anzichè per le ragioni di incostituzionalità addotte dai due stati che hanno fatto ricorso, Washington e Minnesota.

La First Lady, nel frattempo, è stata altrimenti indaffarata, generando la propria dose di polemiche: ha trovato una nuova strada per tradurre in contanti le sue prerogative. I suoi legali questa settimana hanno ripresentato una denuncia per danni da ben 150 milioni di dollari contro Mail Media, casa madre del Daily Mail, per un articolo dello scorso agosto poi ritrattato che insinuava avesse lavorato come escort. A fare notizia è stato il contenuto della nuova azione legale: Melania Trump, che oltretutto ha al suo attivo assai scarne linee di prodotto, rivendica di aver perso opportunità di business per moltissimi milioni di dollari. Tanto da vanificare un periodo nel quale sarà una delle “donne più fotografate al mondo”. Non è un riferimento esplicito alla sua posizione di First Lady, ma poco, anzi nulla, ci manca. Con buona pace per chi, tutte le precedenti First Lady e gli esperti di etica, vede la posizione come un’occasione di servizio pubblico.

Ecco, per crederci e per intero, il passaggio cruciale e ridondante della denuncia: «La querelante aveva l’opportunità unica, che capita una sola volta nella vita, come persona estremamente famosa e conosciuta, oltre che come ex modella di professione e testimonial di marchi, e come donna d’affari di successo, di lanciare un marchio commerciale ad ampio raggio in molteplici categorie di prodotto, ciascuna delle quali avrebbe potuto generare rapporti di business multimilionari per un periodo di molteplici anni durante i quali la querelante è una delle donne più fotografate al mondo. Queste categorie di prodotto avrebbero incluso, tra l’altro, abbigliamento, accessori, calzature, gioielli, cosmetici, prodotti per la cura dei capelli e della pelle e profumi». Le magie come le maledizioni di Trump, però, ieri sono parse andare in frantumi come lo specchio delle brame delle favole.

Marco Valsania, il Sole 24 Ore