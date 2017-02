Con WattUp arriva la ricarica senza fili a distanza

Progettata dall’azienda Energous, questa tecnologia sfrutta le onde radio per caricare le batterie dei dispositivi. L’iPhone 8 potrebbe essere il primo a sperimentarla

Addio alla ricarica della batterie per come l’abbiamo conosciuta fino a oggi. Le basi su cui appoggiare il proprio smartphone per la ricarica ad induzione sono state un passo avanti rispetto ai tradizionali cavi per l’alimentazione. Ma anche questa tecnologia potrebbe avere vita breve con l’arrivo di WattUp, un’innovazione che permetterà la ricarica senza fili dei dispositivi anche a distanza.

Realizzato dall’ azienda americana Energous , questo sistema si basa sulla presenza di un trasmettitore che emette onde radio a una specifica lunghezza d’onda. Queste vengono captate da un piccolo chip integrato nella batteria del dispositivo in grado di trasformarle in energia elettrica. Ed ecco che l’apparecchio tornerà al 100% di autonomia in maniera automatica.

Al momento l’azienda ha sviluppato una tecnologia in grado di ricaricare a distanza un dispositivo che si trova a qualche centimetro dal trasmettitore. I piani però sono più ambiziosi: entro la fine del 2017 e l’inizio dell’anno prossimo, Energous intende realizzare un sistema che funzioni anche quando l’apparecchio viene lasciato tra i quattro e i cinque metri.

Tra i primi a integrare questa tecnologia sul proprio smartphone potrebbe esserci Apple. Secondo alcune indiscrezioni, la casa di Cupertino starebbe lavorando all’iPhone 8 con ricarica wireless a distanza. E potrebbe essere la stessa Energous a contribuire alla sua realizzazione .

di Enrico Forzinetti, La Stampa