Scattano EiTowers, Rai Way e Inwit. Governo rilancia polo delle torri

In rialzo in Borsa i principali gruppi delle torri tlc e tv sulla nuova esplicita apertura del Governo al progetto di creazione di un polo nazionale delle infrastrutture per la trasmissione del segnale telefonico e televisivo. Tutti in positivo Ei Towers (gruppo Mediaset), che lunedì ha staccato il dividendo straordinario da 3,6 euro per azione, Rai Way (controllato da Viale Mazzini) e Inwit, che ha Tim come socio di maggioranza. Il sottosegretario allo Sviluppo con delega alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, ha auspicato ieri che la creazione di un polo nazionale delle torri «si possa concludere presto» aggiungendo che il principale paletto del governo Gentiloni è quello di una aggregazione a maggioranza pubblica. Nel 2014 EiTowers aveva tentato l’alleanza con Rai Way ma il progetto si era arenato anche a causa del nodo del mantenimento della maggioranza in capo a Rai, ma nel frattempo sia da Mediaset sia dalla stessa EiTowers sono arrivati numerosi messaggi di apertura a una valorizzazione delle torri che passi per un riassetto anche senza il vincolo del controllo da parte di Mediaset. In occasione della presentazione del piano al 2020 Pier Silvio Berlusconi ha evidenziato a investitori e analisti che l’asset non è considerato “core” da Cologno Monzese e che l’obiettivo è una sua valorizzazione nell’ambito di una alleanza. In una approfondita analisi sul comparto tlc e media, Mediobanca Securities qualche giorno fa attribuiva «un’alta probabilità» al completamento dell’asse EiTowers-Rai Way nel corso del 2017 alla luce della trasformazione delle frequenze 700 mhz e dell’operazione Vivendi-Mediaset: «Il consolidamento consentirebbe il mantenimento di questa infrastruttura strategica in mani italiane prevenendo il rischio di offerte ostili dall’estero e allo scopo di giocare un ruolo attivo nelle torri per il mobile» si legge nel report che ipotizza un coinvolgimento del fondo F2i (che ha Cdp tra i principali sponsor) per mantenere la presa pubblica sul nuovo soggetto. «Vediamo il forte senso industriale del deal Rai Way-Ei Towers. Recentemente Rai Way ha evidenziato che deal simili hanno portato a sinergie nell’ordine del 10% della combined base, un livello a nostro avviso prudenziale» commentano gli analisti di Equita aggiungendo che una operazione che conservi il controllo pubblico dovrebbe prevedere uno scambio in carta e contanti ma probabilmente anche il supporto di nuovi azionisti. Gli stessi analisti attribuiscono invece meno senso industriale a un coinvolgimento di Inwit su cui lo stesso Giacomelli è apparso più cauto nelle dichiarazioni di ieri.

Il Sole 24 Ore