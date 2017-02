Mappa dei social nel mondo, Facebook arretra in Russia e Africa

Avanzano Instagram e LinkedIn, nel ‘firewall cinese’ c’è QZone

Facebook è il social network preferito in 119 paesi su 149 al mondo, ma indietreggia in Russia, dove prevale l’interesse per piattaforme autoctone, e in alcune zone dell’Africa, in Iran e Indonesia dove guadagnano spazi Instagram e LinkedIn. E’ questa la mappa aggiornata dei social network nel mondo nel 2017, redatta dall’esperto italiano Vincenzo Cosenza.

“Complessivamente – spiega Cosenza – LinkedIn conquista ben 9 paesi mentre Instagram prevale in 7. Mentre le piattaforme VKontakte e Odnoklassniki, entrambi facenti parte del gruppo Mail.ru, accrescono la loro presenza, rispettivamente, in 7 e 5 territori sovietici”.

Dall’analisi si evince che all’interno del “grande firewall” cinese permane QZone e in Giappone continua ad avere la meglio Twitter “anche se qui – fa notare l’esperto – c’è una presenza di network prevalentemente basati su dispositivi mobili, che sono di difficile rilevazione”.

Per disegnare la mappa sono stati usati vari servizi di analisi del traffico, come SimilarWeb e Alexa “che danno una stima della popolarità per nazione, in assenza di dati ufficiali granulari”.

“Nelle nazioni che sono riuscito ad analizzare – spiega Cosenza -, si nota una competizione serrata tra Instagram, al secondo posto in 37 paesi, e Twitter, presente in 8 paesi. Il primo, in questo anno, è cresciuto fino a conquistare 600 milioni di utenti mensili, mentre il secondo è rimasto fermo a 320 milioni. L’outsider di questa nuova analisi è Reddit, il forum 2.0, che ha conquistato la seconda posizione in 5 nazioni, tra cui Australia, Canada, Danimarca, Norvegia e Nuova Zelanda”.

ANSA