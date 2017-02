James Dean, l’immortale

Oggi l’attore avrebbe compiuto 86 anni, ma per tutto il mondo il Giovane Ribelle è ancora il simbolo della generazione moderna. Noi lo ricordato così, con la sua faccia da angelo e la sua attitude stropicciata, dal successo di La Valle dell’Eden all’ultimo film in suo onore Life

Ci sono attori che, grazie alla loro luce, non si spegneranno mai. E in questo firmamento delle star hollywoodiane c’è anche lui, James Dean, l’attore irrequieto quanto fragile dalla faccia d’angelo che più ha fatto sognare negli anni ’50. E che continua a far sognare le attuali young generation.

Merito anche dei film, e dei loro messaggi, che hanno influenzato intere generazioni. Correva l’anno 1955 quando l’imbronciato e super sexy Dean ottenne il ruolo di Cal Trask nella pellicola cult La valle dell’Eden. Ça va sans dire che la sua interpretazione malinconica e ribelle, imprigionato in un conflitto generazionale padre-figlio, ha fatto innamorare Hollywood e dintorni. Ma sarà proprio Gioventù Bruciata, la pellicola di Nicholas Ray diventata un cult della filmografia, che eleverà Dean a simbolo della gioventù moderna.

Il perché è semplice: James Dean, con quello sguardo sempre malinconico e l’attitude rock, ha incantato uomini e donne di qualsiasi generazione. Il suo stile è stato innalzato a uno dei trend più immortali di sempre, merito forse anche della foto scattatagli da Dennis Stock mentre cammina per strada, immerso nei suoi pensieri, con una sigaretta in bocca e ben avvinghiato al suo cappotto nero.

Immagine che ha ispirato, nel 2015, il regista Anton Corbijn a dedicare all’attore, interpetato da Dane DeHaan, il film Life, con Robert Pattinson nei panni del reporter. Qui vengono a galla tutte le sfumature del carattere di Dean: ribelle sì, ma soprattutto irrequieto e fragile a causa di un successo troppo grande per lui.

Nella gallery i suoi momenti più belli. Il mondo intero lo ricorda ancora così l’attore scomparso a soli 24 anni in un incidente stradale sulla sua (ormai iconica) macchina sportiva Porsche 550 Spyder: con il sorriso un po’ imbronciato e l’attitude da stropicciato. Oggi avrebbe spento 86 candeline… buon compleanno James!

