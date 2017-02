Wind Tre partecipa al Safer Internet Day 2017

Wind Tre aderisce al Safer Internet Day 2017, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e partecipa alla giornata per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i giovani ad un uso più responsabile del web e delle nuove tecnologie. Wind Tre conferma, in questo modo, la propria attenzione e l’impegno nei confronti delle tematiche legate alla tutela dei minori e al corretto utilizzo di tutti gli strumenti del mondo digitale.

Lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno è “Be the change: unite for a better Internet”: un invito a riflettere non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno può assumere per rendere Internet un luogo positivo e sicuro.

In Italia, le celebrazioni per il Safer Internet Day si svolgono a Roma, presso l’ex caserma di via Guido Reni, dove Wind Tre è presente con uno spazio espositivo in cui sono previste attività educative e di engagement. All’interno dello stand, i ragazzi possono partecipare ad un quiz multimediale sui temi del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza online, per vincere gadget tecnologici. I giovani hanno, inoltre, la possibilità di esprimere le proprie idee sui comportamenti da tenere in Rete lasciando un messaggio scritto, girando un video o scattando una fotografia presso la postazione allestita per l’occasione.

Wind Tre promuove l’appuntamento sui canali corporate (www.windtre.it e LinkedIn: Wind Tre) e sui profili Facebook e Twitter di Wind e di 3, rilanciando i post e gli hashtag ufficiali legati all’evento.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare gli indirizzi: www.generazioniconnesse.it e www.saferinternetday.org,