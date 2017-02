Sul petrolio troppe scommesse al rialzo

Fondi di investimento stanno scommettendo sempre più forte sul rally del petrolio, con una foga che ha alzato la posta a livelli senza precedenti e potrebbe fare da preludio a un’improvvisa inversione di rotta per le quotazioni del barile.

Difficile dire se abbia pesato di più la fiducia nei tagli di produzione dell’Opec o piuttosto la volontà di inserire in portafoglio uno “scudo” dal rischio inflazione. Fatto sta che gli hedge funds da circa tre mesi non smettono di accumulare posizioni rialziste sul greggio (e su diverse altre materie prime, in primis il rame). Il risultato è che, tra Brent e Wti, l’esposizione netta lunga – ovvero all’acquisto – ha ormai raggiunto l’equivalente di 885 milioni di barili, con un aumento di 41 mb solo nella settimana al 31 gennaio.

Anche oggi non si può escludere il rischio di una brusca ondata di vendite, se qualcosa innescasse una corsa a liquidare posizioni lunghe. Dal punto di vista dei fondamentali le condizioni del mercato sono comunque diverse rispetto a due anni fa: anche se restano enormi scorte da smaltire, l’offerta di petrolio non è più in eccesso rispetto alla domanda. Merito anche della disciplina finora dimostrata dall’Opec e dai suoi alleati: S&P Global Platts, l’ultima a diffondere stime, sostiene che i 10 membri del gruppo impegnati a ridurre la produzione avrebbero già fatto il 91% dei tagli promessi, togliendo dal mercato 1,14 milioni di barili al giorno da ottobre.

Lo sforzo è stato solo parzialmente vanificato dai 290mila bg in più estratti da Libia, Nigeria e Iran (e dai 400mila bg rimessi in produzione nello stesso periodo dai rivali dello shale oil Usa).

Il Sole 24 Ore