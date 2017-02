La nuova moda di tormentare le persone

L’avvento di Internet ha avuto esiti positivi come la comunicazione in brevi tempi, la conoscenza di eventi in tempo reale e la possibilità di informasi facilmente su tutto.

Seguito, da risultati alquanto sconcertanti come il cyberbullismo e la pedopornografia.

Giorno dopo giorno sta nascendo una moda alquanto disgustosa cioè “sputtanare” le persone.

Ho messo tra virgolette il verbo sputtanare per un semplice motivo: le persone che vengono prese di mira, sono per lo più persone normali che vengono sollecitate a essere contattate, insultate e calunniate per un motivi di vendetta, gelosia o solo per il semplice gusto di arrecare male al prossimo per sadico divertimento.

Trattano di questi “sputtanamenti” sopratutto canali Telegram e anche gruppi e bot (chat programmate o assistite direttamente da una persona) che sono seguite da migliaia di persone e per lo più sono malintenzionate come pedofili e stupratori o semplici persone in cerca di ferire nei sentimenti povere ragazze e ragazzi avendo tutte le loro informazioni.

Tali canali hanno causato suicidi e tentati omicidi e tante situazioni di disagio psichico senza alcuna denuncia effettiva.

Per tanto ci sono stati canali che hanno obbligato delle ragazze a disegnare il proprio nome in punti intimi per evitare di condividere le proprie informazioni e se non si accetta vengono tranquillamente spacciate per ragazze dai facili costumi.

Tali canali hanno favorito la crescita di gruppi pedofili che condividono le informazioni di queste persone senza il loro consenso.

Vi consiglio vivamente di non far parte di questi canali sconcertanti e di non accettare alcun ricatto da chichessia.

Per tanto la denuncia è la difesa migliore e non è da codardi o/e pensare sia inutile. Consiglio anche vivamente (in caso qualche amministratore di tali canali stia leggendo questo articolo) di chiudere questi canali anche per evitare di avere il peso sulla coscienza di un dolore provocato a chi è in buona fede. Spero di avere avvertito di tale pericolo e riuscire il prima possibile a sradicare questo fenomeno dilagante tra i giovani che è assolutamente nocivo per tutti coloro che entrano nella sua rete nel senso di questi canali. Pertanto non sto screditando la rete di Telegram e programmi associati ma solo questo ramo marcio.

di RID