La cybersicurezza è business. Così le aziende perdono fatturato e clienti

Quando si parla di cybersicurezza troppo spesso si rimane fermi ai numeri, che seppur sempre più preoccupanti, non raccontano quello che succede dopo. Un’azienda che subisce un attacco informatico non è solo materia per statistici. Anzi, è storia di perdite ingenti, di equilibri che si rompono. L’Annual Cybersecurity Report (ACR) 2017 di Cisco, diramato poche ore fa, ci dice che un terzo delle organizzazioni che hanno subito una violazione nel 2016 hanno riportato sostanziali perdite in termini di clienti, opportunità e entrate mancate per oltre il 20%. Dopo gli attacchi, il 90% di queste aziende ha investito per migliorare tecnologie e processi di difesa contro le minacce, separando le funzioni IT e di sicurezza (il 38%), intensificando la formazione dei dipendenti sulle tematiche di sicurezza (il 38%), e adottando tecniche di mitigazione del rischio (il 37%). Il report include il Security Capabilities Benchmark Study, uno studio realizzato tramite interviste a 3.000 chief security officers (CSO) e responsabili security di 13 paesi. Il report annuale firmato Cisco è arrivato alla sua decima edizione e oggi ci offre un quadro abbastanza dettagliato di quello che è il mondo della cybersicurezza in ambito business.

Spam in aumento grazie ai botnet

Il volume di spam globale è in aumento, spesso diffuso dai botnet. I dati dell’ACR mostrano come i criminali stiano riportando “alla ribalta” i vettori di attacco “classici”, come adware e spam email, quest’ultimo con livelli che non si vedevano dal 2010. Lo spam rappresenta quasi i due terzi (65%) delle e-mail, delle quali sono dannose tra l’8%-10%.

IL SOLE 24 ORE