Per Italiaatavola, Massobrio è tra i personaggi dell’anno

Con 11.471 preferenze Paolo Massobrio vince il sondaggio di Italiaatavola sul personaggio dell’anno, categoria opinion leader. È la seconda volta che la gara del personaggio dell’anno vede ai primi posti Massobrio. Una visibilità che è il frutto di 32 anni di un lavoro quotidiano in mezzo alla gente, siano essi produttori di cose buone o consumatori attenti.

Gli stessi che poi hanno dato vita al Club di Papillon, un’associazione di consumatori presente in 50 luoghi d’Italia, nata nel 1992. Quest’anno, Massobrio è balzato in testa al sondaggio e i personaggi televisivi, da Benedetta Parodi a Joe Bastianich, non ce l’hanno fatta di fronte al tam tam sui social, che ha mantenuto sempre ai primi posti l’autore del Golosario, fino alle quasi 12 mila preferenze. Un lavoro, quello di Massobrio, che inizia la mattina presto con la lettura di almeno dieci quotidiani per redigere La Notizia e Il Vino del Giorno, una rassegna stampa commentata sul mondo del mangiarbere, che da inizio anno è anche in video sulla pagina Facebook di Golosaria. Poi l’animazione del portale IlGolosario.it che in un solo anno ha raddoppiato i visitatori, con le recensioni di locali, prodotti, ma anche ricette e notizie di attualità. Da qui, il lavoro che sfocia a fine anno con l’uscita del Golosario e del GattiMassobrio, taccuino delle migliori soste a tavola. Ma anche il libro per la famiglia Adesso, 365 giorni da vivere con gusto fino a “I libri del Golosario” nome della collana diretta da Massobrio per Cairo editore. E poi tanti viaggi, su e giù per l’Italia, ad animare i territori o a preparare Golosaria: nel Monferrato, in Veneto (la prossima a Padova dal 26 al 28 maggio) fino alla grande edizione di Milano di metà novembre. Il Golosario è anche arrivato in Giappone, attraverso una partnership con la rivista Ryorisushin che ha promosso quest’anno una mini Golosaria a Tokyo.

di Marco Gatti, Italia Oggi