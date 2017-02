Illy, opening in Monte Napoleone per il Salone del Mobile

Illycaffè conferma il piano di apertura del suo store in via Monte Napoleone, nel cuore del quadrilatero milanese della moda. Come anticipato da Pambianco Wine, il brand del caffè ha scelto come sede il civico 19 della fashion street, dove prenderà il posto del cafè restaurant di Doriani Cashmere.

Per Illy, che controlla circa 230 negozi nel mondo a proprio marchio, si tratta del secondo flagship su Milano dopo quello avviato nel 2015 in piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Porta Nuova. L’inaugurazione di via Monte Napoleone, secondo quanto comunicato dalla società triestina, è prevista durante il prossimo Salone del Mobile.

“Illycaffè – si legge in una nota – entra di diritto nel novero dei brand di lusso che animano la via della moda per antonomasia, riconfermando così il solido legame dell’azienda con il mondo del design e del fashion”.

Intervistato dal quotidiano La Stampa, il nuovo amministratore delegato di Illycaffè, Massimo Pogliani, ha fissato come obiettivo “raddoppiare la taglia dell’azienda”, che oggi ha ricavi per circa 450 milioni di euro, entro i prossimi dieci anni attraverso l’ingresso nel BtoC, sviluppando la strategia retail con approccio city-based e rafforzando la comunicazione.