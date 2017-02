Chessidice in viale dell’ Editoria

Bufale online, alleanza fra Facebook e otto media francesi. Le Monde, France-Press, Bfm-Tv, France Televisions, France Medias Monde, L’Express, Liberation e 20 Minutes collaboreranno con Facebook per ridurre la presenza di false informazioni sul social. Sarà utilizzato un sistema simile a quello che è stato messo a punto negli Stati Uniti con la partecipazione di cinque media e sarà lanciato in Germania: gli utenti potranno segnalare una notizia sospettata di essere falsa. I media partner verificheranno le informazioni e se due di loro stabiliscono che il contenuto è falso, la notizia apparirà agli utenti con un segnalino rosso menzionando che i fact-checker ne contestano la veridicità. Al contempo, è stato annunciato il lancio di un’altra piattaforma, partecipata da Google e sostenuta da Facebook: CrossCheck, che permetterà di segnalare i propri dubbi e raccoglierà le informazioni diffuse da 16 media francesi.

Super Bowl, share del 2,7% su Fox Sports. Successo di pubblico per il 51esimo Super Bowl andato in onda domenica notte su Fox Sports (canale 204 di Sky) e in simulcast su Fox dalle 24. Sono stati 135 mila gli spettatori che hanno seguito la finale del campionato professionistico di football americano (Nfl) con il 2,7% di share. Il Super Bowl (in simulcast su Fox Sports e Fox dalle 00,36) risulta il programma più visto dagli abbonati Sky con il 12% di share, che sale al 43% sui giovani abbonati maschi 15/24 anni.

Dmax, record per Rbs 6 Nazioni. Domenica scorsa record storico per il match Italia-Galles (punteggio finale 7-33): è stato seguito da una media di 868 mila telespettatori con il 4,7% di share. Risultato che sale all’8,8% di share sul pubblico maschile 15-34 anni. Miglior risultato di sempre per Dmax che durante la messa in onda del match si è classificato 4° canale nazionale.

90° minuto, ascolti al 9,36%. Il programma di Rai Sport domenica scorsa ha conquistato 1.788.000 spettatori, raggiungendo il 9,36% di share. La trasmissione condotta da Paola Ferrari e con Mario Sconcerti e Alberto Rimedio da domenica prossima dalle 19 alle 19,30 si allungherà con 90° Minuto Tempi Supplementari.

