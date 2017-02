Rai: M5S, conflitto interessi Rai3 su ruolo Caschetto?

“Il servizio pubblico deve chiarire in modo netto quale sia il ruolo del manager Beppe Caschetto a Rai3“, chiede Alberto Airola, capogruppo 5stelle in Vigilanza Rai, annunciando un’interrogazione. “Le numerose ospitate del conduttore di punta della concorrenza Giovanni Floris – spiega – fanno venire piu’ di un sospetto, anche perche’ Caschetto, che gestisce la quasi totalita’ dei volti della terza rete, fra cui Fazio, Littizzetto e Annunziata, e’ stato anche il manager dell’attuale direttore di rete Daria Bignardi. E’ evidente che gli interessi del pubblico si intrecciano con quelli del privato, ma non e’ tollerabile – accusa – che venga accettato un conflitto d’interessi cosi’ enorme”. “Su questo l’azienda deve fare chiarezza. In tutto questo ricordiamo che giace nei cassetti di viale Mazzini il contratto di servizio su cui la commissione di Vigilanza ha fatto un gran lavoro. In quel contratto – ricorda ancora – ci sono diverse norme anti-conflitto d’interessi, che sarebbe essenziale in queste circostanze”.

(AGI)