Eni: Descalzi ha incontrato segretario generale Opec Barkindo

Il segretario generale dell’Opec, Mohammad Sanusi Barkindo, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati oggi presso la sede Eni di San Donato Milanese. La visita della delegazione Opec, capeggiata dal segretario generale Barkindo, e’ stata l’occasione per approfondire i temi cruciali dell’industria petrolifera e del settore energetico in generale, anche alla luce delle nuove dinamiche della geopolitica mondiale. Questo incontro, inoltre, ha consentito al top management di Eni di illustrare alla delegazione Opec l’azienda, le sue strategie e le prospettive di crescita seppur in uno scenario ancora incerto per il settore dell’Oil&Gas. In particolare, Descalzi si e’ soffermato sul modello upstream di Eni, basato su elementi cardine quali il time to market e l’ottimizzazione dei costi a partire dalla fase esplorativa a quella della produzione delle risorse scoperte.

Barkindo ha espresso il suo apprezzamento per l’approccio seguito da Eni, non soltanto in merito alla strategia di crescita della produzione di idrocarburi adottata dalla societa’, ma anche l’impegno nello sviluppo di attivita’ legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Barkindo ha inoltre reso omaggio all’a.d. e ai suoi collaboratori: “Eni ha saputo trasformarsi con successo in un gruppo internazionale integrato, attivo in 69 paesi, che ha saputo far fronte alla peggiore crisi del petrolio degli ultimi anni. Le nuove dinamiche globali dell’industria petrolifera fanno appello al superamento del gap tra l’Opec e le major”, ha aggiunto, “nell’interesse del settore e dell’economia globale”. Descalzi ha riconosciuto il positivo cambio di rotta dell’Opec e i suoi grandi sforzi per ripristinare la stabilita’ al mercato del petrolio su una base sostenibile.