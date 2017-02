Stadio Roma, Campidoglio boccia progetto ma non è decisione finale

“In data odierna, l’Amministrazione comunale di Roma Capitale ha consegnato alla Regione Lazio le valutazioni sul progetto dello ‘Stadio della Roma’. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. “Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello Stadio della Roma – si legge nel documento – è non favorevole’”.

Sul progetto definitivo dello stadio della Roma c’è la volontà ad andare avanti per analizzare il dossier. È stata chiesta proprio per questo motivo la proroga di trenta giorni della Conferenza dei Servizi. Così in una nota il Campidoglio. Riserve sono state espresse sui livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale nella consapevolezza che ci sono trenta giorni per intervenire. C’è una lista di temi da affrontare nel periodo di sospensione; ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura.

Nel parere non favorevole del Campidoglio sul progetto dello Stadio della Roma si sottolineano in particolare le criticità sul fronte della sicurezza stradale e idraulica, carenze su viabilità, parcheggi e trasporto pubblico. “Sono state rilevate – si legge nel documento – numerose situazioni in cui non possono ritenersi garantite le condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla circolazione stradale sia veicolare che pedonale”.

Si citano “tronchi di scambio di insufficiente lunghezza, localizzazioni di uscite di parcheggi in curva, eccessiva concentrazione di varchi su rotatorie”. Sempre con riferimento alla viabilità nel parere si evidenzia anche “l’inadeguatezza dimensionale delle aree per il capolinea del trasporto pubblico locale di piazzale Tarantelli (stazione ferroviaria ‘Tor di Valle‘ della Roma-ostia Lido) e la sottostima dei flussi di traffico nello studio trasportistico“.

Inoltre “si rilevano, nonostante le reiterate richieste di integrazione documentale, ancora numerose carenze sia di documentazione sia di contenuti nella documentazione presente” sul fronte viabilità, parcheggi e trasporto pubblico: progetto non adeguatamente sviluppato per gli aspetti del tpl; mancanza del progetto definitivo o di specifico accordo con la Regione Lazio per il potenziamento della linea ferroviaria ‘Roma-Ostia Lido’; carenze nelle ipotesi assunte a base dello studio trasportistico; carenza della progettazione della ‘ciclabilità”.

ADNKRONOS