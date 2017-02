Benzina e gasolio più cari

Con la crescita dei prezzi internazionali del petrolio

La benzina e il gasolio rincarano accompagnando il movimento all’insù del petrolio e di tutti i derivati. Oggi l’Eni ha aumentato di un centesimo i prezzi raccomandati della “verde” e del carburante diesel e di 2 centesimi il Gpl. La Esso ha fatto +2 centesimi sula benzina e +1 sul gasolio. Questi aumenti seguono un movimento al rialzo che stava già interessando altre compagnie.

In base all’ elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri (comunicati dai gestori all’ Osservaprezzi carburanti del Mise) il prezzo medio nazionale praticato in modalità “self” della benzina è di 1,546 euro/litro, con i diversi marchi che oscillano lungo uno spettro da 1,541 a 1,558 euro/litro (no-logo 1,526). Per il diesel il prezzo medio è 1,392 euro/litro, con minimo a 1,389 e massimo a 1,406 euro/litro (no-logo a 1,374).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,661 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,615 a 1,739 euro/litro (no-logo a 1,560), mentre per il diesel la media è a 1,511 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,467 a 1,583 euro/litro (no-logo a 1,407). Il Gpl, infine, va da 0,602 a 0,616 euro/litro (no-logo a 0,598).

di Luigi Grassia, La Stampa