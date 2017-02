Antitrust, inchiesta Ue su vendite online

Aperte tre inchieste per pratiche anticoncorrenziali online

La Commissione europea apre tre diverse inchieste per presunte pratiche anticoncorrenziali. Obiettivo: stabilire se alcune attività di vendita online impediscono ai consumatori, in violazione delle regole europee, di beneficiare di offerte transfrontaliere acquistando a prezzi competitivi prodotti elettronici, videogiochi e offerte alberghiere. La prima inchiesta riguarda le vendite online di prodotti di elettronica Asus, Denon & Marantz, Philips e Pioneer.

La Commissione esamina poi gli accordi tra la Valve Corporation, proprietaria della piattaforma di distribuzione di videogiochi Steam, e cinque sviluppatori di videogames su pc: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax. Sotto esame infine gli accordi tra i tour operator Kuoni, Rewe, Thomas Cook, Tui e gli alberghi Meliá Hotels.

ANSA