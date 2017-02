Imprenditoria digitale, qualche consiglio per chi vuole innovare

Fa l’imprenditore digitale da vent’anni ma non ha ricette magiche per il successo in tasca, né l’ambizione o la voglia di “motivare “ gli altri come i troppi guru in circolazione. Nel libro di Marco Montemagno – «Codice Montemagno. Diventa imprenditore di te stesso grazie al digital», edito da Mondadori Electa – ci sono le esperienze vissute e le cose imparate dagli albori di Internet fino al mondo dei social di oggi, quello dove i video live e le immagini vanno prima a bersaglio – e vanno più lontano – dei testi scritti e dei blog.

Montemagno mette insieme storie, fatti, idee, personaggi da Jeff Bezos a Donald Trump con citazioni pop e massime originali che, in un racconto in prima persona, tutto d’un fiato e senza mitizzazioni, diventano suggerimenti – anzi “suggerimonty” – per chi vuol mettersi in proprio o anche semplicemente farsi conoscere con il suo lavoro attraverso la rete.

Per vedere l’intervista video clicca qui:



Rosanna Santonocito, Il Sole24ORE