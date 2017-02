Niente Galaxy S8, ma Samsung al MWC di Barcellona lancerà un tablet

Salta l’arrivo del nuovo smartphone e la casa coreana punta a una tavoletta di fascia alta: la presentazione del Tab S3 al Mobile World Congress del 27 febbraio

È in corso uno di quei gialli che appassionano gli amanti della tecnologia. La protagonista è Samsung, lo scenario è Barcellona, dove tra tre settimane partirà il Mobile World Congress mentre la vittima è il Galaxy S8. Inizia febbraio e la casa coreana ha iniziato a distribuire gli inviti per il lancio di un nuovo prodotto. La data fissata è il 26 dello stesso mese, fin qui tutto bene, e il mistero si concentra tutto sulla foto. Anche se sfumata, mostra in modo chiaro un tablet, ennesima conferma che, insomma, il Galaxy S8 non apparirà in terra spagnola.

Un tablet di fascia alta: i rumors

Dopo gli scoppi del Note 7 e il comunicato in cui fanno ammenda dei propri errori, i coreani prendono tempo e saltano il classico evento annuale. Al MWC quindi ci sarà un altro rappresentante della costellazione Galaxy, il Tab S3, tavoletta di fascia alta che se non accende i cuori come un nuovo smartphone rappresenta comunque un dispositivo da tenere d’occhio. Stando ai rumors, il dispositivo Android dovrebbe montare un display da 9,7 pollici, ormai lo standard per le tavolette, e il processore pare proprio che sarà l’Exynos 7420 di Samsung e non lo Snapgragon 820 di Qualcomm. Quanto a Ram si parla di 4Gb e l’unica porta presente sarà l’ormai dominante Usb C. Scontata anche la presenza del lettore d’impronte, ormai imperante sui dispositivi di fascia medio-alta.

Cosa sappiamo sul Galaxy S8

Chiaramente anche se salta il lancio, il Galaxy S8 continua a dominare l’interesse degli appassionati. Verrà probabilmente prodotto in due varianti da 5,8 pollici e 6,2 pollici e, a differenza di quanto si pensava la Ram si fermerà a 4Gb. Forse, am sembra improbabile, il mercato cinese vedrà anche una variante da 6Gb ma comunque i rumors che parlano di mostruosi 8Gb sembrano definitivamente abbandonati. Come per le Airpods di iPhone 7, anche l’S8 dovrebbe dotarsi di auricolari wireless con riduzione del rumore, una caratteristica sempre più richiesta dal mercato, mentre le batterie saranno maggiorate. Il modello più piccolo avrà un accumulatore da 3.250 mAh contro i 3000 mAh dell’S7, il più grande invece volerà a 3.750 mAh contro i 3.600 dell’S7 Edge. Saltato il lancio di marzo rimane ora il dubbio su quando apparirà tra noi. E il mistero continua.

di Alessio Lana, Il Corriere della Sera