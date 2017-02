Chessidice in viale dell’Editoria

Internet, raccolta a -1,2% in dicembre. Secondo i dati dell’Osservatorio Fcp-Assointernet, a dicembre il fatturato della raccolta pubblicitaria digitale ha registrato una flessione dell’1,2%. In particolare il web è sceso del 5,1%, il mobile è cresciuto del 44,9%, il tablet del 35,6%, mentre smart tv/console ha visto una flessione del 28,2%. «Nei report dell’Osservatorio Fcp-Assointernet i due mesi più importanti per volume di fatturato, novembre e dicembre, chiudono rispettivamente a +1,0% e -1,2% verso il 2015, determinando una chiusura complessiva del 2016 a 458 milioni di euro e limitando la flessione al -2,3% rispetto all’anno precedente», ha commentato il presidente di Fcp-Assointernet Giorgio Galantis. «A tale flessione hanno contribuito due differenti aspetti. Da un lato e in quota parte i costi tecnologici connessi alla crescita della componente programmatic direttamente “detratti alla fonte” dai fatturati delle concessionarie, dall’altro l’impatto di eventi come Europei e Olimpiadi che hanno determinato una diversa allocazione dei budget pubblicitari. Rileviamo infine come nel 2016 il fatturato “mobile” sia raddoppiato rispetto all’anno precedente anche come quota di mercato raggiungendo un’incidenza sul totale investimenti del 10% circa, dal 4,7% al 9,6%».

Mondadori, MB alza target price a 1,73 euro. Mediobanca Securities ha alzato il prezzo obiettivo su Mondadori da 1,65 a 1,73 euro, confermando la raccomandazione outperform. Gli analisti parlano di una «sicura storia di ristrutturazione, con un buon upside»; alla luce della «integrazione di Rizzoli, che porterà a risultati migliori», le stime di Eps 2016-2018 salgono del 10%.

GQ Italia, De Bellis direttore. Giuseppe De Bellis è il nuovo direttore di GQ Italia. A partire dal 1° marzo subentrerà a Emanuele Farneti, di recente nominato direttore di Vogue Italia e de L’Uomo Vogue. De Bellis, pugliese, 39 anni, lascia la condirezione de Il Giornale.

Tgcom24.it, boom di accessi a gennaio. Inizio d’anno positivo per Tgcom24.it, il quotidiano online del sistema allnews Mediaset. A gennaio il sito ha totalizzato oltre 930 milioni di pagine scaricate su web e mobile con un aumento del 32,5% rispetto a dicembre 2016. I lettori sono stati superiori ai 28 milioni, il 21% in più. In forte crescita i video visti dai lettori che nel primo mese del 2017 sono stati 34 milioni circa, +23,3% rispetto a dicembre.

Paola Ferrari arrabbiata con Gli Sbandati. Paola Ferrari non ha gradito la sua esclusione tra le migliori giornaliste sportive d’Italia lanciata da un sondaggio de Gli Sbandati su Rai2. Intervenendo alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora si è detta «nauseata» su Twitter perché un programma della sua stessa azienda non ha inserito una giornalista Rai nella classifica nella quale erano presenti Diletta Leotta, Ilaria D’Amico e Mikaela Calcagno. «In questo caso mi sono arrabbiata perché bisognerebbe valorizzare i giornalisti della Rai, invece di portare solo due giornaliste Sky e una Mediaset. Almeno si poteva fare una Rai, una Sky e una Mediaset». Se la invitassero a Gli Sbandati, lei ci andrebbe? «Certo, io non porto mica rancore», ha concluso la Ferrari.

La festa di Radio Deejay trionfa sui social. Mercoledì scorso Radio Deejay ha festeggiato i suoi 35 anni al PalaAlpitour di Torino, con tutte le voci della radio. Un successo che ha visto presenti 13 mila ascoltatori mentre la diretta live su Facebook è stata seguita da oltre un milione di utenti, con più di 250 mila interazioni. Il post del live di Facebook ha raggiunto 4,5 milioni di contatti.

