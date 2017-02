iCorporate vara il riassetto azionario

Nuovo assetto azionario e riorganizzazione della struttura per iCorporate, la società di consulenza specializzata in comunicazione corporate, finanziaria e gestione della reputazione integrata offline e online nata nel 2013.

Attraverso un’operazione di management buyout, infatti, una cordata guidata da Francesco Foscari, già presidente esecutivo della società, e da due imprenditori e professionisti della comunicazione, Andrea Gaudenzi e il ceo di The Visual Agency Paolo Guadagni, ha rilevato il 100% delle azioni di iCorporate da Gabriele Lucentini e dal Gruppo Doxa, fondatori e precedenti azionisti. Contestualmente, Sergio Pisano, general manager di iCorporate fin dal suo ingresso nel febbraio 2014, è stato nominato amministratore delegato mentre Foscari mantiene la carica di presidente esecutivo.

«iCorporate è una realtà giovane ma che si confronta con i big della comunicazione», spiega Foscari. «Crediamo che possa crescere ancora vigorosamente nel prossimo futuro, consolidando inoltre il suo posizionamento distintivo nel settore come promotrice attiva di strategie integrate di comunicazione corporate online e offline».

«Con questa riorganizzazione, iCorporate riafferma il proprio status indipendente nel mercato della consulenza di comunicazione», afferma Pisano. «Nel 2016 abbiamo superato abbondantemente il fatturato di 1,4 milioni di euro e l’unicità di questa società, relativamente giovane ma già ben riconosciuta ed apprezzata sul mercato, ci permetterà di proseguire con grande vigore nel consolidamento di quella che è la sua filosofia caratterizzante, senza trascurare le grandi potenzialità di sviluppo che da questa derivano».

