Gli italiani? Un popolo decisamente social

Tra chi perde le mattinate su Instagram immergendosi nelle fotografie del proprio innamorato e chi preferisce «stalkerare» il proprio ex fidanzato su Facebook, gli italiani si dimostrano in ogni caso un popolo decisamente «social». Almeno, questo è ciò che emerge dal Digital In 2017 Global Overview, il report frutto della collaborazione tra We Are Social e Hootsuite che, ogni anno sul precedente, fotografa la situazione della rete confrontando tra loro i dati provenienti da 238 Paesi.

Il predominio del mobile

Su una popolazione totale di quasi 60 milioni di abitanti, infatti, sono circa 39 quelli che utilizzano internet (più dieci per cento rispetto all’anno precedente) e almeno 31 quelli che sono attivi sui social media (più otto per cento in confronto al 2015) , ovvero il 52 per cento del totale. Di questi, come prevedibile, la quasi totalità accede ai propri profili social attraverso dispostivi mobile (28 milioni di persone, pari al 47 per cento dell’intera popolazione) che – di conseguenza – hanno portato a un calo del venti per cento del flusso proveniente da laptop e computer fissi.

I numeri

In generale, stando sempre al report, i social network più utilizzati sono YouTube – che è comunque un social network soltanto fino a un certo punto – con il 57 per cento e Facebook con il 55, seguiti a ruota da Whatsapp con il 48 per cento. Decisamente più distaccati Facebook Messenger (33 per cento), Instagram (28 per cento), Twitter e Google Plus, fermi entrambi al 25 per cento di penetrazione. Chiudono la classifica, Linkedin e Skype, tutti e due al 19 per cento.

Il tempo

A livello di tempistiche è, invece, ancora il classico pc a farla da padrone, davanti al quale si spendono in rete quattro ore al giorno. Quasi il doppio rispetto alle due ore e otto minuti ottenute dai dispositivi mobile, grazie a cui gli italiani si classificano comunque primi in Europa. In particolare, sui soli social network, l’utente medio spende circa 2 ore e 19 minuti ogni giorno.

Età

A tal proposito, un altro dato interessante da considerare è l’età dei fruitori, che è sempre più trasversale. Nati in maniera specifica per gli adolescenti (o poco più), con il passare del tempo i social media si sono evoluti e hanno smesso di essere ad appannaggio esclusivo dei ragazzi, diventando una realtà (seppur virtuale) alla portata di tutti.

