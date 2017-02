Fb per recupero password di altri siti

Wsj, strumento dà a utenti un nuovo modo per verificare identità

Facebook vuole rendersi ancora più “essenziale” per i suoi utenti, quasi due miliardi nel mondo. Il social network, riporta il Wall Street Journal, sta lavorando a uno strumento che consente agli utenti di recuperare password dimenticate di altri siti. Un modo per radicare ancora di più il social network nelle vite digitali delle persone e per sostituirsi a e-mail e cellulari per recuperare account bloccati sul web.

Si tratta di un sistema che permette di confermare la propria identità attraverso Facebook, per reimpostare la password di accesso ad altri siti web. La tecnologia in questione – indicata come “recupero delegato dell’account” – offre agli utenti un nuovo modo per verificare la propria identità e accedere nuovamente a servizi online protetti da password. Il sistema, spiega al Wsj Brad Hill, ingegnere di Facebook, funzionerà inizialmente con i siti web, ma potrebbe essere esteso anche alle applicazioni. Il social network ne ha condiviso le specifiche con tutti i siti che vorranno testare la tecnologia e sta lavorando con GitHub – sito per gli sviluppatori – per sperimentarlo.

Oggi molti siti web chiedono agli utenti un indirizzo e-mail o un numero di cellulare attraverso i quali recuperare una password dimenticata o reimpostarla. Tuttavia ci sono stati casi in cui questi sistemi sono stati aggirati dagli hacker.

Facebook, che già dà la possibilità di registrarsi su altri siti col proprio account social, ora vuole sfruttare la sua piattaforma anche per aiutare gli utenti a resettare la propria password e a recuperarla in caso di dimenticanza.

