Agcom, il nuovo commissario è Mario Morcellini

Non viene eletto Vito di Marco, fedelissimo di Paolo Romani con il quale Forza Italia voleva blindare l’Authority per contrastare la scalata di Vivendi a Mediaset

Il nuovo Commissario per l’AgCom è Mario Morcellini, candidato Dem. L’Aula del Senato lo ha eletto con 118 sì. Morcellini era il candidato sostenuto dal Partito democratico. A Vito di Marco, sostenuto da Forza Italia, sono arrivati 45 voti, mentre per Furio Sarzana i voti a favore sono stati 43. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è composta da un presidente e quattro commissari. Uno di loro, l’avvocato Antonio Preto, è scomparso lo scorso novembre lasciando un posto vacante. La carica ha assunto una particolare valenza da quando Mediaset, la società televisiva di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è sotto attacco da parte della francese Vivendi. Sulla scalata, l’Agcom ha acceso un faro per valutare se Vivendi, già azionista di riferimento di Telecom, non violi i limiti del sistema integrato delle comunicazioni con la sua presenza in Mediaset. E Forza Italia, puntava proprio su Vito di Marco, fedelissimo di Paolo Romani per blindare l’Auhtority. Ma così non è andata.

L’aula ha anche votato per il componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, che i senatori avrebbero dovuto eleggere; nessuno dei candidati però ha ottenuto i 161 voti necessari. Pur avendo Antonio Saitta ottenuto 120 voti, sui 272 votanti, non è

stata raggiunta la maggioranza assoluta necessaria e pertanto – ha comunicato il presidente di turno, Roberto Calderoli – sarà necessario procedere a una nuova votazione la cui data sarà stabilita da una prossima conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

La Repubblica