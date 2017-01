Strage Viareggio: condannati a 7 anni Moretti ed Elia, rispettivamente ex ad di Fs e di Rfi

Trentadue posti vuoti con le foto di chi non c’è più. Così i familiari delle vittime della strage di Viareggio hanno voluto ricordare in aula i morti della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Oltre ai familiari sono presenti anche sindaci e rappresentanti delle istituzioni. Trentatre gli imputati.

Il Tribunale di Lucca ha condannato a sette anni Mauro Moretti e Michele Mario Elia, rispettivamente ex ad di Fs e di Rfi. Il collegio giudicante è presieduto da Gerardo Boragine e composto fa Nidia Genovese e Valeria Marino. I pm avevano chiesto pene complessive per 260 anni di reclusione (la più alta, 16 anni, per l'ex amministratore di Ferrovie, Mauro Moretti, oggi ad di Leonardo-Finmeccanica; 15 anni per Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rfi), a eccezione di quattro imputati, per i quali è stata chiesta l'assoluzione. Il 29 giugno 2009 un treno merci carico di gpl esplose nella stazione di Viareggio, causando la morte di 11 persone e quella successiva, per ustioni, di altre 21. Poco prima di mezzanotte, un convoglio che trasportava gas propano liquido, diretto a Gricignano, in provincia di Caserta, deragliò all'altezza della stazione della città della Versilia, mentre viaggiava a circa 90 km orari. A causare il disastro fu la frattura di un assile, il tubo che collega due ruote sotto a una cisterna. La cisterna si squartò, ancora in corsa; il gpl fuoriuscì e un incendio esplosivo tipico del gpl, detto flash fire, avvolse le vie accanto alla stazione, uccidendo persone nelle loro case o mentre erano per strada.

RAI NEWS