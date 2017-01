Pirateria online, Gdf chiude 50 siti: offrivano gratis la lettura in digitale dei quotidiani

Dall’attività investigativa è anche emerso come il ritorno economico non derivi più dalla pubblicità ma dai servizi che permettono agli utenti di risultare anonimi e apparentemente all’estero. Queste mentre le vendite dei quotidiani in cinque anni si sono ridotte del 33% e il fatturato dell’editoria del 32%, con pesanti ricadute sull’occupazione del settore

Il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza ha sequestrato 50 siti web che rendevano disponibile, gratuitamente e integralmente, un vastissimo catalogo digitale di quotidiani e periodici nazionali ed esteri, in evasione dei diritti spettanti agli editori. L’ indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato al sequestro e oscuramento dei siti che permettevano la gratuita fruizione di tutte le principali testate nazionali, tra le quali: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, Il Giornale, Italia Oggi, Libero, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Tuttosport, nonché periodici di larga diffusione, quali Panorama, Chi, Tv Sorrisi e Canzoni, Focus, Cosmopolitan, Fashion Magazine, Vanity Fair, Auto Sprint, Elle e Gente.

Come emerso dalle indagini i siti, utilizzando servizi telematici in grado di assicurare l’anonimato, consentivano di risultare apparentemente ubicati fuori dal territorio nazionale. Dall’attività investigativa condotta dal Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza è emerso proprio come il flusso di denaro non passi più attraverso la pubblicità abbinata ai siti pirata, nei confronti della quale intensa è stata l’azione repressiva. Ora i flussi economici arrivano da servizi di anonimizzazione, detti “cloudflare”. Il profitto è costituito dagli utili derivanti dalla sottoscrizione di abbonamenti presso i “cloud”, affinché ogni utente possa fruire illegalmente delle opere multimediali tutelate.

Negli ultimi cinque anni i principali gruppi editoriali nazionali hanno accumulato perdite per due miliardi di euro, ridotto il fatturato del 32%, nonché ridotto la forza lavoro di oltre 4.500 unità. Il calo delle vendite dei quotidiani è in discesa del 33% nell’ultimo quinquennio. Complessivamente, negli ultimi tempi, le Unità Speciali della Guardia di Finanza hanno oscurato ben 249 siti a tutela del diritto di informazione e a contrasto dei gravi danni al settore dell’editoria del nostro Paese.

La Repubblica