Cura dimagrante Alitalia, tagliato lo snack a bordo

«Salatini o biscotti?». Dallo scorso 5 gennaio i passeggeri dei voli nazionali Alitalia non sentono più porsi questa domanda dalle hostess. Il taglio dei costi della ex compagnia di bandiera prevede, infatti, a partire dal 2017, l’offerta a bordo della sola bevanda, non più accompagnata dagli snack della San Carlo (patatine Sticki, Rodeo, Crostini dorati o Flash al formaggio). Alitalia, confermando la notizia, non rivela il risparmio di costi derivante dalla decisione. Che viene così spiegata da fonti vicine alla compagnia: in un’ottica di rivisitazione del servizio è stato riscontrato che sui voli nazionali la maggior parte dei passeggeri non consumava lo snack. Meglio partire da lì, quindi, per i tagli. Di certo la mancata distribuzione dello snack è soltanto un «aperitivo» rispetto a quanto sarà previsto dal piano industriale ormai imminente, come confermato anche dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio («Stiamo aspettando il piano industriale, dovremmo essere prossimi», ha sottolineato il 30 gennaio a margine della cerimonia per l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria di Induno del nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio, in Svizzera).

Partnership nata con Expo 2015

L’accordo tra Alitalia e San Carlo — storico brand milanese numero uno in Italia nel settore chips & snacks — risale al 2015. Venne presentato nel mese di luglio all’Expo di Milano alla presenza dello chef pluristellato Carlo Cracco, testimonial di San Carlo, al padiglione Alitalia – Etihad Airways: «Una nuova partnership — si disse allora — che nasce dalla grande passione e dall’impegno di San Carlo nel portare alto il valore del Made in Italy e il buon gusto italiano». Per un anno e mezzo: dal 2017 le patatine non volano più sui cieli italiani.

di Michelangelo Borrillo, il Corriere della Sera