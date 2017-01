Vittorio Giusti, General Insurance Director di Aviva

Aviva annuncia una riorganizzazione delle aree di business Danni e Vita per l’Italia con l’obiettivo di essere sempre più vicini alle esigenze dei propri clienti. Come spiega una nota, il management team italiano vede il nuovo ingresso di Vittorio Giusti che, riportando direttamente al CEO Phil Willcock in qualità di General Insurance Director, sarà alla guida di tutto il business Danni coordinando anche il canale Retail.

Alberto Vacca, già a capo del business Vita, d’ora in avanti guiderà anche le aree Assunzioni Vita e Liquidazioni Vita e la nuova struttura Riassicurazione Vita. Andrea Amadei sarà invece a capo della rinnovata funzione Operations che avrà al suo interno progetti legati al digital e all’ innovazione e un’area dedicata al Customer service.

“Vogliamo essere sempre più efficienti e pronti alle sfide del mercato focalizzandoci sui clienti, il vero cuore del nostro business. – afferma Phil Willcock, CEO di Aviva in Italia. Ecco perché abbiamo deciso di rafforzare i segmenti Danni e Vita, con l’arrivo di Vittorio Giusti e il potenziamento dell’area guidata da Alberto Vacca, e di rinnovare la struttura Operations affidata ad Andrea Amadei. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di crescere e di guardare a traguardi sempre più ambiziosi.”

La riorganizzazione sarà effettiva a partire dal 1 febbraio.