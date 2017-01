VH1 Italia: da oggi online il sito web ufficiale

Il sito web di VH1 Italia, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia sul digitale terrestre, punta sulle news e su servizi dedicati per affermarsi come music magazine di riferimento per il pubblico di VH1 e per tutti gli appassionati della grande musica.

È online da oggi all’indirizzo www.vh1.it il sito web di VH1 Italia, il canale internazionale di Viacom International Media Networks Italia, l’azienda guidata dall’ A.D. Andrea Castellari, rivolto agli appassionati della musica di qualità che da luglio scorso trasmette sul canale 67 del Digitale Terrestre.

Il sito di VH1 Italia si propone come music magazine che affianca e completa la presenza in Rete del canale televisivo, sinora affidata esclusivamente alla pagina Facebook ufficiale (www.facebook.com/VH1Italia). Avranno ampio spazio sul sito news, video e contenuti di approfondimento tra cui classifiche, playlist e interviste esclusive ai protagonisti della scena musicale, per raccontare quotidianamente il meglio della musica rock e pop del palinsesto di VH1.

Vh1.it, mette a disposizione degli utenti anche una serie di servizi dedicati e il simulcast sulla programmazione on air del canale, per non perdere nulla di quanto d’interessante e di emozionante avviene nel panorama musicale.

Concerti: un nuovo punto d’accesso per l’acquisto dei biglietti

Oltre a consentire una fruizione più completa e strutturata delle news sulle star nazionali e internazionali, il nuovo sito si propone come punto d’accesso privilegiato agli eventi della grande musica dal vivo. Grazie alla partnership con TicketOne, la sezione Concerti offre non solo una panoramica aggiornata su tutti i concerti in calendario in Italia, ma anche l’accesso immediato al sito del partner, per provvedere tempestivamente all’ acquisto dei biglietti. Tra le date live elencate nella sezione, inoltre, ci saranno anche i tour presentati da VH1: il canale sarà infatti media partner di importanti eventi musicali.

Infine, a sostegno di questo servizio, sul sito VH1 è presente la sezione Competition, che ogni mese metterà in palio alcuni biglietti per partecipare agli eventi più interessanti.

Due funzioni speciali: il simulcast e un motore di ricerca specializzato in video “dispersi”

L’area TV del nuovo sito presenta il simulcast della programmazione VH1 con tutte le highlights di palinsesto del canale. A sostegno della programmazione anche una “chicca” offerta agli spettatori di VH1: il Cerca Video. Grazie a questo servizio, sarà possibile recuperare al volo le informazioni dei video trasmessi sul canale TV VH1 (canale 67 del ddt) che ci sono piaciuti ma di cui non ricordiamo il titolo e l’artista. Basterà selezionare la data e l’orario in cui è andato in onda il video, per recuperarne tutte le informazioni salienti online, sfruttando la potenza e i filtri del motore di ricerca interno dedicato.