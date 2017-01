Fastweb: lancia Fastgate, modem di ultima generazione

Fastweb lancia FastGate, il modem super potente di ultima generazione che offre la massima copertura domestica e la più elevata velocità di navigazione Internet su tutti i dispositivi. FastGate, spiega una nota, disegnato nei laboratori Fastweb e completamente configurabile tramite l’app MyFastweb, è compatibile con tutte le tecnologie e permette di navigare fino a 1 Gigabit anche in wi-fi consentendo ai clienti di sfruttare al meglio le performance della rete Fastweb.

Fastweb sta investendo sulla propria infrastruttura di rete per portare connettività fino a 1 Gigabit a 5 milioni di famiglie e imprese, e fino a 200 Megabit a 8 milioni di famiglie e imprese entro il 2020. Inoltre, per permettere ai propri clienti di utilizzare la connessione anche fuori casa, Fastweb ha lanciato il servizio WOW, il wi-fi condiviso basato sulla community dei clienti, che permette di navigare in Internet anche in mobilità senza erodere il traffico dati dell’abbonamento mobile.

Da oggi in distribuzione per i nuovi clienti, nelle prossime settimane il nuovo modem sarà disponibile anche per i già clienti Fastweb che ne faranno richiesta (è già attivo anche un sistema di prenotazioni su MyFastPage). Il costo di FastGate è 149 euro, ma per chi si abbona a un servizio di rete fissa Fastweb viene richiesto solo un contributo di attivazione Modem di 1,95 euro per 36 mesi. Per chi si abbona sul sito fastweb.it, il nuovo modem è completamente gratuito.

IL SECOLO XIX