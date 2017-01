Chessidice in viale dell’ Editoria

Unità in sciopero. La redazione dell’Unità è in sciopero oggi, per cui il giornale non sarà in edicola domani. Lo ha precisato la stessa Unità con una nota, dopo il comunicato diffuso in precedenza dal comitato di redazione.

Il New York Times sbarca a Sidney. Il New York Times ha deciso di aprire una redazione a Sydney ed è alla ricerca di grafici, esperti di audience online, collaboratori e inviati in tutta l’Australia. Ad annunciarlo è stato ieri un post sul sito del giornale a stelle e strisce. La decisione è motivata dal fatto che il 13% dei sottoscrittori di abbonamenti online del New York Times provengono da alcuni aree geografiche fuori degli Usa (Australia compresa).

Tv, La7+La7d al 4,4% di share. Giovedì scorso, il network La7 (La7 e La7d) ha realizzato il 4,42% di share nella giornata (07,00-02,00) e il 5,38% in prime time (20,30-22,30). In particolare, Otto e Mezzo di Lilli Gruber è al 7,02% di share e 1.839.963 telespettatori, con un picco del 7,94%. Il Tg La7 delle 20 di Enrico Mentana ha ottenuto il 5,91% di share e 1.407.682 telespettatori, e un picco del 6,76%. Piazzapulita di Corrado Formigli ha raggiunto il 4,12% di share con 4.753.206 contatti, e picchi del 7,11% e 1.253.965. Al mattino L’Aria che tira di Myrta Merlino ha segnato il 6,35% di share e un picco del 7,92%. Su La7d al pomeriggio il secondo episodio di Grey’s Anatomy ha avuto l’1,14% di share con un picco dell’1,25%, il terzo episodio l’1,04% di share e un picco dell’1,35%. In serata il quarto episodio ha conquistato l’1,55% di share e un picco dell’1,98%.

Rai YoYo, bene a dicembre. Ascolti in crescita a dicembre per Rai YoYo che, oltre a confermare la leadership tra le reti digitali, ha raggiunto il primo posto tra i canali specializzati di ogni piattaforma, superando Real Time e attestandosi all’ottavo posto tra i canali nazionali, con uno share dell’1,57% e una crescita del 12,9% nel totale giorno (2,00-25,59). Rai YoYo la mattina si è attestato sull’1,8% di media dalle 7 alle 8, sul 3,1% dalle ore 8 alle 9 e sul 3,7% dalle 9 alle 10. Nel pomeriggio, invece, ha ottenuto una media del 2,2% tra le 16 e le 17, del 2,6% tra le 17 e le 18 e del 2,3% tra le 18 e 19.

Boing e Cartoonito, 2016 positivo. I canali Boing Editore – Boing (canale 40 del dtt) e Cartoonito (canale 46 del dtt) – nati dalla joint venture Turner e Rti Mediaset, chiudono il 2016 in positivo. Nel 2016 Boing Editore ha raggiunto il 13,4% di share kids e il 2,2% di share individui. Nel dettaglio, Boing ha ottenuto l’1,15% di share individui, mentre Cartoonito ha totalizzato l’1% di share individui. Dal punto di vista pubblicitario, l’anno si chiude con una crescita del 10% per entrambi i canali di Boing Editore (concessionaria per la Tv Publitalia 80 e per il digital Mediamond).

