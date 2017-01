Palenzona: «Non vendiamo la nostra quota in Mediobanca»

Unicredit non vuole vendere la quota che detiene in Mediobanca. Lo ha ribadito il vicepresidente della banca di Piazza Gae Aulenti, Fabrizio Palenzona, intercettato da Il Sole 24 Ore Radiocor a Palazzo di Giustizia dove era stato chiamato a testimoniare in un processo. «Lo ha già detto il nostro amministratore delegato, che è persona seria, e io lo ripeto: noi non vendiamo la quota in Mediobanca», ha affermato Palenzona. Unicredit è il primo azionista di Mediobanca con una quota di poco superiore all’8,5% e a sua volta Piazzetta Cuccia detiene circa il 13% di Generali.

Proprio l’ad di Unicredit, Jean Pierre Mustier, lo scorso 12 gennaio i si era espresso sulla partecipazione detenuta in Piazzetta Cuccia. E interpellato, in quel caso, su un possibile incremento della quota – nel contesto di un’operazione più ampia che poteva vedere Axa andare all’assalto delle Generali – aveva chiarito: «Considero Mediobanca parte della “famiglia”, è un po’ la nostra 15esima banca. Ma non abbiamo interesse ad accrescere la quota. Come azionisti italiani riteniamo che Mediobanca abbia due ruoli: da un lato è una realtà importante per il Paese e deve sviluppare le attività in questo senso; dall’altro è l’entità che controlla le Generali». In altre parole: « le Generali devono restare italiane e Mediobanca ha il compito di preservarne l’indipendenza».

Da metà gennaio, tuttavia, lo scenario sembra radicalmente cambiato con Intesa Sanpaolo che ha messo nel mirino le Generali attraverso il lancio d un’offerta sia cash e sia in azioni. Ma sul mercato c’è chi non esclude che il risiko Intesa-Generali potrebbe coinvolgere, oltre che Mediobanca, anche Unicredit che potrebbe cedere la propria quota dell’8% in Piazzetta Cuccia forse proprio a Intesa.

Flavia Carletti, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus