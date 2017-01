Nessun effetto Brexit sul Pil inglese: +0,6 nel quarto trimestre. Alla Camera la legge per uscire dalla Ue

L’anno del referendum si è chiuso in bellezza per l’economia britannica: nonostante le previsioni di un crollo in seguito a Brexit, il Pil è aumentato dello 0,6% nell’ultimo trimestre del 2016. Il dato ufficiale, appena reso noto dall’Ufficio nazionale di Statistica (Ons), è superiore alle previsioni degli analisti e in linea con il +0,6% registrato nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno.

Nel 2016 quindi l’economia britannica è cresciuta del 2%, in calo rispetto al +2,2% del 2015 ma comunque a un ritmo superiore a quello dei Paesi dell’Eurozona. La crescita è stata come sempre trainata dai servizi e sostenuta dai consumi, ha detto Darren Morgan dell’Ons: «I consumatori hanno speso molto e questo ha contribuito all’espansione del settore servizi, mentre il settore edilizio e quello manufatturiero sono rimasti pressochè invariati nel corso dell’anno».

Il Governo ha dichiarato che il dato sul Pil è una conferma che la Gran Bretagna può continuare a prosperare anche fuori dall’Unione europea. «Ogni singolo settore dell’economia è cresciuto lo scorso anno, che dimostra ancora una volta la forza e resistenza dell’economia britannica, – ha detto stamani il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond – dovremo affrontare una fase incerta mentre ci adeguiamo a un nuovo rapporto con l’Europa, ma siamo pronti a cogliere ogni opportunità per creare un’economia competitiva che funziona per tutti».

Molti economisti avevano previsto una flessione del Pil o perfino una recessione dopo il risultato a sorpresa del referendum lo scorso giugno. L’economia britannica ha invece reagito sorprendentemente bene, ma gli esperti avvertono che il peggio deve ancora venire. L’aumento dell’inflazione in seguito all’indebolimento della sterlina dopo Brexit inevitabilmente raffredderà la fiducia dei consumatori e rallenterà le spese che ora trainano la crescita.

«Questi dati confermano che l’economia è rimasta solida dopo il referendum – ha commentato Rain Newton-Smith, chief economist della Cbi, la Confindustria britannica – il 2017 però sarà caratterizzato da venti contrari alla crescita, con un’inflazione in aumento che eroderà il potere d’acquisto dei consumatori e un calo degli investimenti».

Intanto Downing Street procede sulla sua strada nonostante lo stop della Corte suprema, che obbliga il governo a ottnere l’approvazione del Parlamento per avviare la procedura di uscita dalla Ue. L’esecutivo guidato da Theresa May ha infatti presentato oggi alla Camera dei Comuni la proposta di legge per avviare la Brexit. Il provvedimento si chiama «European Union Notification of Withdrawal Bill» ed è stato annunciato ai deputati dal Leader dei Comuni David Lidington, che cura i rapporti tra l’esecutivo e il parlamento, precisando che la discussione in commissione durerà solo tre giorni per rispettare la tabella di marcia indicata da May.

Nicol degli Innocenti, il Sole 24 Ore