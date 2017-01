Ibl, Gillette, Super Bowl, Giulia Veloce Q4: tutte le novità

Ibl, nuova puntata per la «Rata Bassotta». Il Gruppo Bancario Ibl specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, presenta la nuova campagna realizzata dall’agenzia Hi! per il prodotto di finanziamento «RataBassotta». La pubblicità è in pianificazione sui canali web e su media offline che includono affissioni, dinamica, circuiti metropolitana nelle principali città in cui è presente il Gruppo Ibl Banca.

Gillette lancia il nuovo rasoio ProShield. È stato presentato ieri a Milano ProShield, il primo rasoio con striscia lubrificante prima e dopo le lame in grado di conferire una protezione superiore contro le irritazioni. Gillette Fusion ProShield, marchio di P&G, sarà disponibile nei negozi e nelle principali catene di supermercati italiani a partire da marzo.

Il Super Bowl agli Hard Rock Café di Roma e Venezia. Sport e musica ancora una volta uniti all’Hard Rock Café per la lunga notte del football americano. Domenica 5 febbraio dalle 23, in collaborazione con Fox Sports, arriva The Big Game 2017, l’evento dedicato alla 51esima finale del campionato di football americano Nfl, con la sfida tra Atlanta Falcons e New England Patriots in programma all’Nrg Stadium di Houston in Texas. La diretta Fox Sports è prevista nei Café di Roma e Venezia. Tra i partner ufficiali: Football players Grizzlies Roma, Fox Sports, Pepsi Italia, Nastro Azzurro, Miss Shake Cheerleaders, American Car Club of Rome, Accademia Gilmont Italia, Gold Eventi.

Acer e Sorgente promuovono un concorso fotografico. Seguendo il tema «L’acqua di Roma: riflessi e architetture», fotografi professionisti e aspiranti potranno inviare i loro migliori scatti entro il 31 gennaio 2017, nell’ambito del terzo concorso fotografico promosso dall‘Acer – Associazione Costruttori edili di Roma e provincia e sostenuto da Sorgente Group (www.acerweb.it).

Giulia Veloce Q4 on air con Armando Testa. La Giulia Veloce Q4 della Alfa Romeo è on air sul Monte Bianco, nello scenario mozzafiato di Sky Way, l’innovativa funivia che collega Courmayeur ai 3.500 m della punta Helbronner. La creatività dell’agenzia Armando Testa gioca sui dettagli di prodotto e sui totali di auto ambientati in un contesto invernale.

