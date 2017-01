L’aggiornamento della guida alla gestione dei dati personali in occasione del Data Privacy Day. Le guide interattive aiutano l’utente a impostare il livello di sicurezza desiderato per profilo, post, diario, news, foto e video condivisi

La protezione dei dati sensibili prima di tutto, o quasi. La politica di Facebook fa un passo avanti in materia e in vista del Data Privacy Day (il 28 gennaio) lancia una serie nuovi supporti in aiuto agli utenti. Sono 32 guide interattive in 44 lingue a informare gli iscritti circa la gestione delle informazioni personali, oltre alle nuove funzioni dedicate alla voce Informazioni di base sulla privacy.

“Le persone condividono i loro momenti più preziosi su Facebook, vogliamo rendere i nostri suggerimenti e i nostri strumenti chiari e facilmente accessibili in qualsiasi momento – spiega la società -. Privacy Basics offre consigli e informazioni riguardo la protezione del tuo account, per capire chi può vedere i tuoi post e per scoprire come la tua pagina appare agli altri. Questo rientra nell’impegno generale di Facebook di dare tutte le informazioni necessarie per condividere ciò che si desidera e solo con le persone che si preferisce”.

Privacy su Facebook: la guida per gestire la protezione dei dati

Facebook spiega che sta “effettuando questi miglioramenti in occasione del Data Privacy Day” e sottolinea la collaborazione con esperti di privacy e organizzazioni di tutto il mondo come la National Cyber Security Alliance, la Electronic Frontier Foundation e il Center for Democracy and Technology “che lavorano per diffondere ed aumentare la consapevolezza di come gestire le informazioni personali online”.

In occasione dell’aggiornamento del sito sulla privacy, Facebook ricorda agli utenti alcuni consigli per rimanere al sicuro quando si condividono contenuti sul social network, tra cui l’attivazione delle autorizzazioni di accesso al profilo e la selezione degli amici che vedono cosa si pubblica.

Il primo step suggerito è la consultazione del Controllo della privacy, per potere impostare l’app in modo da proteggersi, dal profilo ai post.

